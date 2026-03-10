大画面27インチタッチ液晶搭載タブレット新発売。屋内どこでも移動できるキャスタースタンド付きで、スマートフォンと同じようにタッチで簡単に使える！家族やビジネスシーンを豊かにする新しいガジェットが登場。
本製品は27インチIPSタッチパネルを搭載し、OSはandroid14でスマートフォンと同様に様々なアプケーションを大画面でお使い頂けます。
キャスタースタンドを付属し、バッテリーは約5時間の持続が可能で、屋内のどこでも快適にお使いいただけます。ビデオ通話や動画視聴に最適で、縦・横どちらの向きでも90度の角度調整が可能なため、フレキシブルにお楽しみいただけます。さらに、ウーファーを搭載した4つのスピーカーにより、臨場感のあるサウンド体験を提供します。
Bluetoothリモコンも付属しており、離れた場所からの操作が簡単に行えます。家族全員で楽しむ新しいライフスタイルを支援するタブレットであり、ビジネスシーンにおいても、会議でのプレゼンテーションやデジタルサイネージとして幅広く活用いただけます。
おっきなタブレット！キャスタースタンド付きで屋内どこでも使える！
◎長時間バッテリーとキャスタースタンド付きで屋内どこでも縦画面で楽しめる！
キッチンなど家の中どこでも家族で使える！
◎デジタルサイネージなど様々なビジネスシーンで活用できる！
テレビ電話会議やプレゼンテーションでもタッチ操作でビジネスシーンで使える！
◎Androidタブレットとして様々なアプケーションに対応した堅実なスペック！
Androidスマートフォンと同じアプリケーションがタッチで使える！
基本性能を抑えたCPUとストレージ
サブモニターでも使える
迫力のサウンドで音声がとてもクリアに聴こえます！
◎キャスタースタンドは高さやフレキシブルに角度の調整ができ、あらゆる利用シーンでベストポジションを確保します！
製品本体（角度：横／縦）
製品本体（背面）
製品サイズ
製品可動範囲
【製品仕様】
品番：AN-M036
JAN：4545708007464
パネル：27インチ／ISP／10点マルチタッチ
解像度：1920 x 1080/16:9
コントラスト比：1300:1
輝度：350cd/m²
リフレッシュレート：60Hz
応答速度：14ms
OS：android14
CPU：MT8786 (8core)
メモリー：6GB
ストレージ：128GB
Bluetooth：Ver5.0
WiFi：2.4GHz／5GHz
WEBカメラ：8MP
スピーカー：5W×2 (ウーファー) + 10W×2 (メイン)
マイク：2チャンネル
バッテリー：14.6V／7300mh
連続使用時間：約5時間 ※輝度80％想定
電源：19V／65W ※専用電源コネクタ
端子：USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1
本体サイズ：W628.6xH376xD39.9mm（スタンド含まず）
本体+スタンドサイズ：W628.6×H1388.5×D406mm ※最下段H1188.5
本体質量：約6.3kg
スタンド質量：約10kg
付属品：電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書
◎参考市場売価：98,780円（税込）
◎製品URL：https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-m036/(https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-m036/)
★全国の家電量販店にて3月13日（金曜）より順次販売を開始します！
本製品は家庭用途に加え、オフィスや店舗、教育機関など幅広いシーンで活用できます。
当社では、ITディストリビューターや法人販売パートナーとの連携を進めており、導入・販売に関するお問い合わせを歓迎しております。弊社ホームページまでお問い合わせくださいませ。
◎KEIYO直販サイト⇒https://shop.keiyoeng.co.jp/items/137553918(https://shop.keiyoeng.co.jp/items/137553918)