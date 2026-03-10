セルシス、「2025年12月期 決算説明動画」を公開

株式会社セルシス

セルシスは、2月13日(金)開示の決算短信・補足資料をもとに制作した「2025年12月期 決算説明動画」を3月10日(火)に公開しました。

▼2025年12月期 決算説明動画(約12分)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zO7a-BJ4ynQ ]

▼2月13日(金)開示の各資料

2025年12月期 決算短信：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ta_2026-0213.pdf

2025年12月期 決算説明補足資料：

https://www.celsys.com/files/user/pdf/ir/financial-report/2026/ho_2026-0213.pdf

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

