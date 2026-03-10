無料で使える非住宅向け『省エネ検討WEBサービス』が、ついにWEBPRO全入力項目のWeb化に対応。設計初期の検討から適判申請用データの作成までをシームレスに繋ぎ、計算業務のDXを推進

株式会社 one building

株式会社one building (本社：東京都目黒区)は、無料で利用できる非住宅向け『省エネ検討WEBサービス』において、国立研究開発法人 建築研究所の計算プログラム「WEBPRO（モデル建物法）※1」の入力に必要な【全項目】をWebブラウザ上で直接入力できる機能強化を実施しました。

本アップデートにより、設計初期の概算検討にとどまらず、申請レベルの正式計算までをWebブラウザ環境のみで実施できるようになります。

これにより、これまで一部エクセル（Excel）シートに頼らざるを得なかった煩雑な入力・転記作業から設計者を解放し、設計の初期検討から省エネ適判申請に活用できるデータの作成まで、すべてのプロセスをWeb上でシームレスに完結することが可能になります。

■ サービス開発の背景・目的

2025年4月義務化で浮き彫りになった「業務課題」と完全シームレス化への挑戦

2025年4月より新築建築物への省エネ基準適合が原則義務化され、省エネ計算はすべての設計事務所にとって不可欠な業務となりました。

しかし設計現場では、以下のような実務的・経営的な課題が存在しています。

- 省エネ計算を外注しているため、設計初期で性能を確認できない- WEBPRO入力シートへの転記や二重入力が発生している- Excelファイルのバージョン管理が煩雑- 計算業務が特定のスタッフに属人化している

従来の「設計が固まってから計算する」進め方では、手戻りのリスクが高く、規制強化やZEB水準への対応を設計戦略に組み込むことが困難になりつつあります。

当社はこれまでも、メーカー製品データとの連携や主要設備のWeb入力対応を進めてまいりましたが、太陽光発電や設備の一部（様式B3, B4, H, I等）については、最終的に公式のエクセルシートをダウンロードして補記するステップが残っていました。

今回の機能強化は、この「最後の分断」を解消し、業務構造そのものを見直すことを目的としています。「設計検討から最終的な入力データの完成まで、Webブラウザ上で完結させる」ことで、ワンストップな省エネ計算DXを提供します。

■ 今回のアップデートによる新機能

1.【脱エクセル】モデル建物法に必要な全項目をブラウザ上で直接入力

モデル建物法に基づく省エネ計算に必要な全入力項目が、ブラウザ上で直接入力・編集可能になりました。 これにより、以下のことが実現します。

- 申請レベルの計算をWEB上で実施- WEBPRO入力シート（Excelファイル）との二重入力の削減- 手作業による転記ミスの抑制

外皮性能（BPIm ※2）および設備仕様を統合し、一次エネルギー消費量（BEIm ※3）をリアルタイムで算出。設計の途中段階であっても「正式計算水準」での確認が可能となり、これまで切り離されていた「設計判断」と「申請業務」の分断を完全に解消します。

2. マニュアル不要！図面の拾い方や入力ポイントを教える「ナビゲーション」

Webブラウザの入力画面内における、入力ガイド機能を強化しました。さらに、省エネ計算に必要な図面情報の拾い方を具体的に解説するチュートリアル動画をWebブラウザ内に配置。 操作中に迷いやすい以下のポイントを、画面上で直接確認できます。

- どの情報を意匠図面から拾えばよいか- どの項目が省エネ計算に必要か

入力の考え方や根拠が整理されているため、分厚いマニュアルを事前に読み込まなくても、ガイドに従って段階的に入力を進められます。これにより、省エネ計算をこれまで外部委託していた設計者でも、無理なく段階的な「内製化」を検討できる環境を整えました。

■【最新アップデート情報も！】「省エネ検討WEBサービス」オンライン説明会

2026年4月の省エネ基準強化を控え、設計者の皆様が抱える「手戻りリスク」や「外注コスト増」といった課題を解決する、無料オンライン説明会を開催いたします。

本セミナーでは、これまで大変ご好評いただいている「マニュアル不要の基本操作」や「実務での活用事例」の解説を中心に、デモ画面を通じて最新のアップデート機能や、連携を追加した建材メーカーの製品情報についてもいち早くご紹介します。

これから本サービスを使い始めたい「はじめての方」はもちろん、最新の連携建材情報を知りたい方にもおすすめの内容となっております。

【本セミナーのトピック】

・省エネ計算の「ブラックボックス」を解消するWEBサービスの基本操作（※）

・現場の仕様変更にリアルタイムで対応する活用事例（※）

・＜NEW＞ 掲載中の建材メーカー情報と、最新の機能アップデートのご紹介

（※印の項目は、過去に開催した説明会と同様の基本プログラムとなります）

開催形式：Zoomによるオンラインウェビナー

参加費用：無料（事前登録制）

参加上限：500名

▼セミナーのお申し込みはこちら

https://link.bimsustainaforenergy.jp/4bgEwbR

※上記リンクよりお申込み後、Zoomより視聴URLを記載したメールが届きます。

■ 圧倒的な使いやすさに進化した『省エネ検討WEBサービス』が実現する4つのDX効果

～省エネ計算の専門知識がなくても使える、設計初期から活用できる検討ツール～

本サービスは、非住宅建築の省エネ計算をサポートする無料のWebサービスです。BIMや専門的な省エネ計算の知識がなくでも利用できるように、入力画面を設計しています。

設計案の作成段階から省エネ性能（BPIm/BEIm）をシミュレーションでき、省エネ適判申請に必要なデータ作成（WEBPRO連携）までをワンストップでサポートします。 設計案の作成段階から性能を把握することで手戻りを抑え、設計業務の効率化とコスト削減に貢献します。

特長 1. 【真のクラウド管理】「入力Excel」と「結果PDF」のファイル管理を撲滅

※画像は生成AIで作成したイメージです

WEBPROでの計算では「入力用Excel」と「結果PDF」が分離しており、バージョン管理の手間や、データ上書きリスクなどがあります。本サービスが全項目のWeb入力に対応したことで、このジレンマを解消します。

常に最新： インプット（設計）とアウトプット（結果）が同一画面で連動。

脱ローカル管理： PC内にファイルが散乱せず、クラウド上でバージョン管理が完結。

特長 2. 【シミュレーション】全要素のリアルタイム調整で「手戻り」防止

※画像は生成AIで作成したイメージです

全項目をWeb上で変更できることに加え、主要メーカーの実在製品からリスト選択が可能です。

高精度のシミュレーション：「窓を変更し、空調スペックを落として太陽光発電を追加したときのBEIは？」などリアルタイムに検証できます。

経営的リスクを未然に防止： 設計完了後の基準未達による手戻りを防ぎます。

特長 3. 【招待機能でシームレス連携】社内外の確認作業のタイムラグをゼロに

※画像は生成AIで作成したイメージです

チームメンバーや外部のパートナー（省エネ計算会社や協業事務所など）を簡単に招待できる機能を搭載しています。

メール添付の手間を削減：同じ画面で最新データを見ながら、スムーズに確認作業が行えます。

招待された側も無料で即利用：専用ソフトの購入などは一切不要なため、会社や組織の垣根を越えたコラボレーションが実現します。

特長 4. 【圧倒的に導入がスムーズ】完全無料・インストール不要！即日スタート

※画像は生成AIで作成したイメージです

専用ソフトのインストールが不要なWebブラウザ完結型で、プロジェクト作成数や計算回数に制限なく「完全無料」でご利用いただけます。

初期投資・学習コストがゼロ：「DX推進の壁」をなくし、すべての設計事務所が無理なく導入できます 。

その日のうちにスタート： 入力ガイドやチュートリアル動画、チャットボットが画面上で直接サポートするため、分厚いマニュアルを読み込む必要がなく、外部委託していた方でも即座に省エネ計算を進められます 。

▼非住宅向け『省エネ検討WEBサービス』の詳細はこちら

https://bimsustainaforenergy.jp/solutions/tekihan/kentoweb(https://link.bimsustainaforenergy.jp/4lsvoFS)

■ 今後の展開

今後も実在する建材・設備メーカーとのデータ連携をさらに拡充し、実務に即した「リアルな建材選定」と「省エネ計算」が一体化したプラットフォームへとサービスを進化させてまいります。建築業界のカーボンニュートラル実現と、設計事務所の圧倒的な生産性向上の両立に貢献します。

※1 WEBPRO入力シート：国土交通省が提供する建築物省エネ法の一次エネルギー消費量算定プログラム（WEBPRO）用の入力ファイル。建築物の外皮仕様・設備仕様などを入力して、省エネ性能（BEImなど）を算定・申請するために用いられます。

※2 外皮性能（BPIm / Building Performance Index for the envelope）：建物の外皮（外壁・屋根・窓など）の断熱・気密性能をもとに算出する外皮性能指標。なお、省エネ適合判定（省エネ適判申請）では、外皮性能に加えて設備や一次エネルギー消費量も含めた BEIm（Building Energy Index for model building） が正式な評価指標として用いられます。

※3 一次エネルギー消費量（BEIm / Building Energy Index for model building）：建物における空調、換気、照明、給湯、昇降機などの設備による一次エネルギー消費量を、基準建物と比較して評価する指標。省エネ基準への適合判定（省エネ適判申請）において正式な評価指標として用いられ、外皮性能（BPIm）と合わせて建物全体の省エネ性能を評価します。

