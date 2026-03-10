【RORRY】楽天スーパーSALE開催中！RORRY楽天ショップで新生活応援セール、最大50％OFF＆お得なクーポン配布中

ロリー・ジャパン株式会社

2026年3月4日（水）20:00～3月11日（水）1:59まで、楽天市場にて「楽天スーパーSALE」(https://event.rakuten.co.jp/campaign/supersale/?l-id=top_normal_emergency_pc_big01)が開催中です。

RORRY公式楽天ショップでは、20種類以上の商品を対象に、10％OFF～最大50％OFFの特別セールを実施。

あわせて100円～500円OFFクーポンを配布中、さらに3月10日（火）はポイント5倍となり、よりお得にお買い物をお楽しみいただけます。

本プレスリリースでは、女性におすすめ＆3月の春の旅行に必携のRORRYアイテム4点をご紹介します。

RORRY公式楽天ショップ：

https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/(https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/)

RORRY注目4アイテムを厳選 - 販売情報

1.RORRY キーホルダー付きシリーズ・モバイルバッテリー（全4容量）

楽天リンク：https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/01/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/rorrystore/event/01/)

・2500mAhセール価格：\2,599→\2,499 (4%OFF)

・5000mAhセール価格：\4,680→\3,021 (35%OFF)

・10000mAhセール価格：\5,980→\4,199 (30%OFF)

・20000mAhセール価格：\6,990→\5,441 (22%OFF)

■カラー:ブラック / ホワイト / グリーン / ピンク / ブルー / パープル

■キーホルダー付きモバイルバッテリーシリーズ（全4容量）

2500mAh：Apple Watch専用充電器一体型モバイルバッテリー。

約113gの超コンパクト設計で、3.5WのApple Watch急速充電に対応。

5000mAh & 10000mAh：日常使いに最適な人気モデル。USB-C＆Lightningの2本ケーブル内蔵で、最大4台同時充電が可能。

20000mAh：大容量モデルで、旅行や外出時に最適。最大5台同時充電に対応し、30W急速充電もサポート。

2、RORRY 「CharmGo」 巻き取り式ケーブル式モバイルバッテリー

楽天リンク：https://a.r10.to/hPZT4M

・セール価格：\9,999→\4,699 (53%OFF)

■カラー:ブラック / ホワイト / ピンク / パープル

■12000mAh大容量

iPhone 17なら約2回フル充電可能。動画視聴やSNS、ゲームでも1日以上安心して使用できます。

■巻き取り式ケーブル

内蔵ケーブルは最大65cmまで伸ばせ、デスクでも移動中でも使いやすく、使用後はワンタッチで収納可能。

■レザー調の上品な質感

手に取るたびにやわらかさと高級感を感じられるデザイン。LEDディスプレイ搭載でバッテリー残量もひと目で確認できます。

2、RORRY 「Palmgo」USB-C端子一体型モバイルバッテリー

楽天リンク：https://a.r10.to/h8YdQS(https://a.r10.to/h8YdQS)

・セール価格：\5,099→\3,699 (27%OFF)

■カラー:ブラック / ホワイト / ピンク / パープル

■Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ケーブル不要で簡単充電

iPhone 15～17シリーズやAndroid端末に直接挿すだけで、ケーブルなしでスピーディーに充電可能。

■大容量×手のひらサイズ

10000mAhの大容量ながら手のひらサイズを実現。本体175g＋50gの軽量設計で持ち運びもラクラク。

■高級感あふれるデザイン

レザー調仕上げで指紋がつきにくく、電鍍LEDディスプレイでバッテリー残量を一目で確認できます。

3、RORRY チャーム型 5000mAhモバイルバッテリー

楽天リンク：https://a.r10.to/h54vPe(https://a.r10.to/h54vPe)

・セール価格：\3,990→\2,591 (35%OFF)

■カラー:ブラック / ホワイト / グリーン / ピンク / ブルー / パープル

■5000mAh 大容量で一日中安心

スマホや小型デバイスをしっかり充電できる大容量で、外出先でも安心して使えます。

■2本の充電ケーブル内蔵！デバイスを選ばず

LightningとUSB-Cのケーブル内蔵で、様々なデバイスに対応。ケーブル持ち歩き不要で便利。

■3台同時充電＆パススルー充電対応

3台まで同時充電が可能で、パススルー対応だから充電しながらバッテリー本体も充電可能。

以上、今回の3月楽天スーパーSALEでは、RORRYショップで特に注目いただきたい、

女性に人気で、春の外出や旅行にぴったりの4商品をご紹介しました。

各商品はRORRYの女性デザイナーが手がけ、機能性はもちろん、デザイン性にもこだわったスタイリッシュで使いやすいアイテムです。

新生活のスタートや春のレジャーシーズンに向けて、ぜひこのお得な機会をご活用ください。

ロリー・ジャパン株式会社（概要）

本社：〒541-0055 大阪市中央区船場中央一丁目３番２ー１０１号大阪デザインセンター内

代表者：代表取締役CEO 柯 慧怡

事業内容：デジタル製品の開発・製造・販売

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

＜本記事に関するお問い合わせ先＞

メールアドレス：marketing@rorry.com

Instagram「@rorryjp」：https://www.instagram.com/rorryjp/

Ｘ「@RORRY_JP」：https://x.com/RORRY_JP