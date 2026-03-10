「防衛省次世代情報通信戦略について」と題して、防衛省 整備計画局 サイバー整備課 課長 荒 心平氏によるセミナーを2026年3月27日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

防衛省次世代情報通信戦略について

～民間企業との連携強化に向けて～

新社会システム総合研究所は

公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)

との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26191

[講 師]

防衛省 整備計画局 サイバー整備課 課長 荒 心平 氏

[日 時]

２０２６年３月２７日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

情報通信インフラは、平素から災害発生時や有事に至るまで、国民生活や社会経済活動の基盤であるとともに、自衛隊の活動においても、全ての基盤となっています。

さらに近年、技術の進展やＡＩの登場に伴い、リアルタイムの大容量通信や高度なデータ処理・分析が可能になり、こうした急速に進展する次世代情報通信技術を取り込むことは防衛力抜本的強化の実現に不可欠です。

情報通信分野では、主に民間において技術開発が進んでいる現状があるため、防衛省・自衛隊として、民間技術のいち早い取り込みや、民間の方々との連携強化が死活的に重要です。

こうした認識の下、防衛省・自衛隊として、情報通信分野における考え方を明らかにすることで、民間の方々と連携を深化すること等を目的に、「防衛省次世代情報通信戦略」を策定しました。

この度は、当該戦略で示した防衛省・自衛隊の考えをご説明いたします。

１．防衛省における通信と情報システム

２．先端技術と新たな戦い方

３．防衛省次世代情報通信戦略の策定とその趣旨

４．新たな防衛情報通信基盤(仮称)

５．戦略の実現に向けて

６．質疑応答／名刺交換

【事務局】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

