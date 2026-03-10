「健康経営優良法人（大規模法人部門）ホワイト500」に選出

株式会社インフォメーション・ディベロプメント

株式会社インフォメーション・ディベロプメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 宮澤 拓哉 以下、当社）および、当社の持ち株会社である、株式会社IDホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：舩越 真樹）は、2026年３月９日、経済産業省「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）ホワイト500」に選出されました。「健康経営優良法人」の認定取得は７年連続、「ホワイト500」への選出は通算６回目となります。

■健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

健康経営優良法人認定制度は、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的とした顕彰制度です。同制度の大規模法人部門の上位500法人は、「ホワイト500」として認定されます。

当社グループは、「人」こそが企業の競争力を高め、持続的成長をもたらすものであり、会社の重要な財産であるという考えのもと、健康管理を経営課題として位置づけ、管理職の業績評価に健康経営指標を組み込むなど、戦略的に取組みを進めています。2025年度より開始した中期経営計画における「人的資本投資戦略」では、従業員のウェルビーイングを重視し、エンゲージメントの向上を推進しています。また、運動・歩行習慣の定着を目的としたウォーキングイベントの実施、スポーツへの参加促進や社内コミュニケーション活性化に向けたクラブ活動への支援、健康意識向上のための定期的な健康セミナー開催など、社員が継続して健康づくりに取り組める機会の創出にも注力しています。これらの取組みが評価され、特に「経営理念・方針」および「制度・施策実行」の側面において高い評価を受けました。

当社グループは今後も、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、活き活きと輝き、能力を最大限に発揮できるよう、健康経営を推進し、企業価値の向上を目指します。

■IDグループについて

IDグループは、1969年の創業以来、ITシステム運用やアプリケーション開発をつうじて、金融機関、ライフライン、交通・運輸をはじめとした社会インフラを支えています。安定した経営基盤と、顧客ニーズに寄り添った伴走型の支援は、投資家・お客さまから高く評価されてきました。

これからも技術力と人間力を柱として、マーケットを地球儀でとらえた新たな事業領域の開拓を推進し、グループミッションである「Waku-Wakuする未来創り」に取り組みます。