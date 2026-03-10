「今、自社ブランドはどんな状態にあるのか？」SNS・サイト・競合を横断的に分析し、小売ブランドの″現在地″を把握する無料診断ツール「RECORE EC Checker」を公開

株式会社RECORE

株式会社RECORE（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平、以下「RECORE」）は、SNS上のセンチメント分析・ブランドサイトのスコア診断・競合比較の3機能を一つのダッシュボードで提供する無料診断ツール「RECORE EC Checker」を2026年3月より一般公開しました。

小売・EC事業者が日々向き合う「自社ブランドの現状把握」という課題に対し、同ツールはAIによる自動分析を活用しながら、数分で俯瞰的な"現在地"を提示します。意思決定を代替するのではなく、次の打ち手を考えるための「気づきのきっかけ」となる参考情報の提供を目的として設計されました。

RECOREは、CommerceXホールディングス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役：佐藤秀平）のグループ会社として、400社以上の小売・リユース事業者にクラウド基幹システム「RECORE」を提供してきました。累計GMV 4,800億円規模のデータ基盤から得られた現場知見を活かし、今回の診断ツール開発に至りました。

■ 開発の背景｜「判断の前に、整理する」ためのツールとして

小売・EC事業においては、売上・CVR・アクセス数といった数値データに加え、SNS上の反応や顧客の声、競合の動向など、日々膨大な情報が生まれています。しかし現場では、これらの情報が断片的にしか把握されないことが多く、「今、自社ブランドはどのような状態にあるのか」を俯瞰して捉えることが難しいという構造的課題があります。

マーケターや事業責任者が直面するのは、ツールの多さではなく「整理する時間の不足」です。各SNSアナリティクス、サイト分析ツール、競合調査レポート--それぞれのデータはあっても、それを横断して現状を俯瞰できる場がない。だからこそ、ルーティン業務に追われるうちに「ブランドが気づかぬうちにずれていく」という事態が生じます。

RECOREが本ツールを開発した背景には、400社超の小売・リユース事業者を支援してきた現場経験があります。「判断の前に、整理する」というシンプルな概念から出発し、精緻な分析よりも"現状を客観的に見直すための入口"としての設計を優先しました。

■ 機能紹介｜3つの分析軸で「現在地」を可視化

RECORE EC Checkerは、以下の3機能を組み合わせることで、ブランドの現在地を多角的に整理します。

- 【機能01】サイトスコア診断（URLベース） ブランドサイト・ECサイトのURLを入力するだけで、AIが構成を解析しスコアとして可視化。- 【機能02】SNSセンチメント分析（参考指標） Instagram・X（旧Twitter）上の投稿をAIが解析し、ブランドへの感情傾向をポジティブ/ネガティブ/中立で整理。- 【機能03】競合比較（相対的な整理） 同業・近接ジャンルの競合ブランドと自社を比較し、強み・差異・立ち位置を相対的に可視化。

機能１.｜サイトスコア診断（URLベース）

RECORE EC Checker総合スコア画面RECORE EC Checkerポジショニングマップ画面

サイトURLを入力するだけで、ブランドサイトやECサイトの構成を複数の観点から解析し、総合スコアとして可視化します。また、業界平均値との比較やポジショニングマップも合わせて表示されるため、自社の相対的な立ち位置を一目で確認することができます。

主な評価観点：

- 情報構造の分かりやすさ（ユーザーが迷わず目的に辿り着けるか）- 商品訴求・導線の整理度（購買行動を促す設計になっているか）- ブランドメッセージの伝達性（世界観・価値観が伝わる表現になっているか）- 初見ユーザー視点での使いやすさ（第一印象で離脱されないか）- 外部指標（ブランド認知・SNS評判・検索順位・メディア露出）

※ 本スコアはサイトの良し悪しを断定するものではなく、改善検討時の目安や比較材料として活用いただくことを想定しています。

機能２.｜SNSセンチメント分析（参考指標）

RECORE EC Checker センチメント分析画面

Instagram・X（旧Twitter）上の公開投稿をAIが解析し、ブランドに対するユーザーの反応傾向を可視化します。ポジティブ・ネガティブ・中立の比率に加え、その背景にある感情的要因（機能性への評価、購入体験への言及、ブランドへの親近感など）も整理されます。

主な分析軸：

- ブランド全体への好感度（スコアおよびポジティブ/中立/ネガティブ比率）- 商品・品質に対する反応（機能性・素材感・デザインへの言及）- 購入体験・接客に関する言及（EC・店舗体験の評価）- ブランドの世界観・コンセプトへの共感（ファン形成につながる感情的反応）

業界平均値との比較機能も搭載しており、「ポジティブ率44%は業界平均58%より14pt低い」といった具体的な差分も確認できます。炎上リスクの有無や、SNS発信力の弱点なども参考値として表示されます。

※ 本分析はSNS上の公開情報をもとにした参考指標であり、個別の評価や事実関係を保証するものではありません。

機能３.｜競合比較（相対的な整理）

RECORE EC Checker競合分析画面RECORE EC Checker強み・弱み分析、推奨ポイント画面

同業・近接ジャンルの競合ブランドと自社を比較し、強み・差異・立ち位置を相対的に整理します。競合各社のサイトスコアや外部評価指標を横並びで確認できるほか、「強み・改善点」の整理と「推奨アクション」も自動で出力されます。

競合比較で得られるインサイト：

- 自社の強みや独自性の再確認（何が競合と差別化できているか）- 改善すべき課題の優先順位（どの領域に手を入れると最も効果的か）- 市場内ポジショニングの可視化（内部評価と外部評価の2軸マップ）- 推奨アクション提案（SNS・SEO・UX・マーケティングの各領域別に具体的施策を提示）

分析結果をもとに、SEO施策・SNS活用・LP改善・メールマーケティングといった優先アクションが自動で提案されるため、「次に何をすべきか」の議論のたたき台として活用いただけます。

■ こんな方に使っていただきたい

RECORE EC Checkerは、以下のような「ブランドの現状を客観的に整理したい」方々を主な対象として設計されています。

- 自社ECサイトやブランドサイトが「本当にユーザーに伝わっているか」を確認したいマーケター- SNS反応や競合動向を定期的に把握したいが、分析に工数をかけられない事業責任者- 経営会議やブランドレビューの前に、客観的な現状データを揃えたい経営層- 新規ブランドの立ち上げや既存ブランドのリニューアルを検討している担当者- 複数ブランドを横断的に管理しており、各ブランドの現在地を効率よく把握したいグループ企業

特別な技術知識は不要です。URLとブランド名を入力するだけで、数分で診断結果を取得できます。

■ 業界有識者からのコメント

株式会社アルビオン 国際ブランド推進室 参事

榊原 隆之 様

サイト運営をしていると、ついついルーティン化に浸かってしまったり事業者都合になってしまいがちです。

このような診断ツールで忖度ない現在地を把握して、

お客様にとって魅力的なサイトであり続けたいです。

株式会社RECORE リテール事業責任者

福田 省吾

日本の小売・EC事業者の多くは、現場の感覚や経験をベースに意思決定をしています。それは強みである一方、「客観的な現在地」を把握する機会が少ないという課題にもなっています。

RECORE EC Checkerは、そのギャップを埋めるための入口として設計しました。AIによる自動分析はあくまで参考情報ですが、「判断の前に、整理する」という習慣がブランドの長期的な競争力につながると確信しています。テクノロジーの力で、小売現場の意思決定をより豊かにしていきたいと考えています。

■ 今後の展開｜「感情データ × 数値データ」の統合へ

現時点では、SNS上の反応やサイト構成といった「定性・感情的な情報」の整理を主軸としていますが、今後はECの売上・購買データ・CVRなどの数値情報との組み合わせによる可視化も検討しています。

感情データと行動データを同一ダッシュボードで確認できることで、「なぜ売れているのか・なぜ離脱されているのか」という問いに対して、より納得感のある仮説を立てられる環境づくりを目指します。

また、RECOREが提供するクラウド基幹システムとの連携を深め、小売・リユース事業者が「テクノロジーでつながれた現場知見」をもとに成長できる仕組みの構築を進めてまいります。

■ 無料診断ツールについて

本ツールは、ブランド運営における初期的な整理や気づきを得るための無料診断として提供しています。ライトに試しながら、自社の状況を見直すきっかけとしてご活用ください。

SNS・サイト・競合分析ツール RECORE EC Checkerはこちらからご利用ください▼

https://recore-analysis.com/campaign/checker

■ RECOREについて

RECORE（リコア）は、小売・リユース業界に特化したクラウド基幹システムです。POS、在庫、顧客管理、EC連携、免税販売、BOPIS、会員ランクなど、オムニチャネルを前提とした統合機能を標準搭載しています。

小売・リユース向けクラウド基幹システムRECORE機能一覧

高い拡張性とAPI連携力を備えており、外部のマーケティングツールやBIツール、物流システムとのシームレスな接続も可能です。現在では、中堅～大手の小売・アパレル企業からリユース事業者まで幅広く導入が進んでおり、「小売業の次世代インフラ」としての地位を確立しています。

▶ RECORE for Retail サービスサイト：https://recore-pos.com/retail/

■ 会社概要

株式会社RECORE

所在地：大阪府吹田市豊津町9-22 大同門ビル7F

東京支社：東京都港区港南1-8-15 Wビル2F

代表取締役：佐藤秀平

設立：2016年10月

事業内容：

・小売・リユース向けクラウド基幹システム「RECORE」の開発・提供

・フリマ/EC一元管理システム「RECORE EC」の開発・提供

・RECORE logi、RECOREささげ代行、RECORE出品代行

・RECOREコンサルティング、RECOREリユース参入支援