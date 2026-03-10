「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定　2024年から3年連続3回目取得

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社：東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長：金田 佳季)は、2026年3月9日付で、経済産業省および日本健康会議が共同で認定を行う「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせいたします。なお、今回で、2024年の初認定から3年連続3回目の認定となります。

また、同時に当社グループ会社である西武トラベル株式会社が「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の認定を取得いたしました。

＜認定会社＞

・株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド（大規模法人部門 3年連続3回目）

・西武トラベル株式会社（中小規模法人部門6年連続6回目取得）

西武グループでは、グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向け「サステナビリティアクション」に取り組んでおります。西武グループ長期戦略2035においては、社会課題や事業環境を踏まえ設定したマテリアリティ（重要テーマ）の一つとして「多様な人財の育成・活躍」を位置づけ、その一環として健康経営を推進しております。

今後も西武グループでは、西武グループのスローガンである「でかける人を、ほほえむ人へ。」と同時に、「はたらく人を、ほほえむ人へ。」を確立し、従業員の健康維持・増進に向けた取り組みを行い、心身ともに健康で働きやすい職場づくりを推進してまいります。

西武・プリンスホテルズワールドワイドの主な取り組み

・女性特有の疾病対策 ・生活習慣病対策 ・メンタルヘルス対策

・各種がん検診の実施 ・ワークライフバランスの推進 ・禁煙対策

※上記のうち一部取り組みについては西武健康保険組合と連携をして推進しています。

健康経営優良法人制度について

健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

西武グループのマテリアリティ

西武グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを 「サステナビリティアクション」として推進しています。社会課題や当社の事業環境を踏まえて、特に取り組むべき 6つのマテリアリティ（重要テーマ）を設定し、各種取り組みを進めています。

詳細ページ：https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/management/

西武グループ健康経営宣言

グループビジョン「でかける人を、ほほえむ人へ。」の実現のためには、従業員自身が「健康でほほえむ」ことができる環境づくりが重要であることから、健康経営を推進します。

・従業員とその家族の心身の健康づくりを支援します。

・従業員一人ひとりが力を最大限に発揮できる、働きがいのある職場環境を整備します。

・従業員の健康と働きがいを基本として、グループの多彩なサービスを通じて「ほほえみ」を届け、お客さまの豊かな毎日を応援します。

西武・プリンスホテルズワールドワイドのサステナビリティアクション

詳細ページ： https://www.princehotels.co.jp/kankyo/