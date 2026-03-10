【新メーカー掲載のお知らせ】BTOメーカー「STORM」の掲載を開始｜国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg（ジージー）(https://good-gamers.jp/)」は、サイト内の検索・比較対象として、新たにBTOメーカー「STORM（ストーム）(https://www.stormst.com/)」のゲーミングPCの掲載を開始したことをお知らせします。

今回の対応により、gg上で検索・比較可能なゲーミングPCのラインナップがさらに拡充され、ユーザーはより幅広い選択肢の中から最適な1台を見つけることが可能になります。

アップデート概要

１. STORM製ゲーミングPCを掲載

gg内の検索結果ページにおいて、STORMのゲーミングPCを他メーカー製品と横断的に比較できるようになりました。GPU・CPU・メモリ・価格帯などの条件で絞り込みが可能です。

２. 人気の「鏡界」「幻界」シリーズも網羅

高いデザイン性で支持を集める「鏡界（きょうかい）」や「幻界（げんかい）」シリーズ、インテリアに馴染む「新界（しんかい）」シリーズなど、STORMを代表する最新ラインナップを掲載。スペック詳細や価格推移をひと目で確認できます。

背景：デザイン性の高いPCへの需要拡大に対応

昨今、ゲーミングPC市場では性能だけでなく「見た目の美しさ」を重視するユーザーが増えています。STORMは、白を基調としたパーツ構成や、背面のコネクタを隠す革新的な設計など、デザイン性に優れたモデルを多く展開しているBTOメーカーです。 今回、ggの検索対象にSTORMが加わることで、ユーザーは「性能は同じだが、見た目の好みでメーカーを選ぶ」といった、より直感的で満足度の高いPC選びが可能となります。

今後について

「goodな選択を、すべてのgamerに。」 上記のコンセプトのもと、ggはゲーミングPC・BTOをメーカー横断で一括検索できるサイトとして2025年10月にリリースされました。今後も対応メーカーの拡充や、ユーザーの購買をサポートする機能のアップデートを続けてまいります。

サイトURL： https://good-gamers.jp/

STORM掲載ページ例： https://good-gamers.jp/desktops/storm/

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811