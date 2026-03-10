木のおもちゃメーカー「山のくじら舎」、国際認証「B Corp」を取得

株式会社山のくじら舎

国産材を活用した木のおもちゃを製造する株式会社山のくじら舎（本社：高知県安芸市、代表取締役 萩野和徳）は、2026年2月、国際的な企業認証制度「B Corporation(TM)（以下、B Corp）」認証を取得しました。地域の森林資源を活かした木のおもちゃづくりを通じて社会や環境に配慮した事業を続けてきた取り組みを、世界基準で示すものとして今回の認証取得に至りました。

B Corpは、企業の社会的・環境的な取り組みを総合的に評価する国際認証制度です。

山のくじら舎のB Impact Assessmentスコア(https://www.bcorporation.net/find-a-b-corp/company/yamanokujira-inc)

■山のくじら舎の取り組み

高知の森林資源を活かした木のおもちゃづくり

山のくじら舎は、森林率全国1位の高知県の豊かな森林資源を背景に、国産材を活用した木のおもちゃや木製品の製造を行っています。ものづくりにおいては、森を手入れする際に間伐される木材や切り株など、本来であれば山に残される材も積極的に活用し、長く使い続けられる木のおもちゃとして新たな価値を生み出しています。

子どもたちが安心して遊べる木のおもちゃ

山のくじら舎では、木という自然素材をできるだけ無駄にせず、それぞれの木が持つ自然な色や風合いを生かして無着色で仕上げています。コーティングには口にしても安全な植物性オイルを使用し、子どもたちが安心して遊べるものづくりを心がけています。

また、おもちゃは自由な発想で遊びが広がることを意識した設計を大切にしています。女性職人を中心とした製作体制を整え、地域の雇用創出にもつなげています。

手仕事の文化を未来へつなぐ、地域に根ざしたものづくり

おもちゃの製作のほか、間伐材や端材を活用した企業向けの木製ノベルティや雑貨製作も手がけています。また、高知県安芸市にある伝統的建造物群保存地区で古民家の再生事業にも取り組み、希少な技術を持つ職人とともに地域の技術や文化を次世代へつないでいます。さらに、切りたての生木を使った木工「グリーンウッドワーク」などの体験活動を通して、人々が木に触れ、ものづくりの楽しさを体感できる機会づくりにも取り組んでいます。

■代表メッセージ

創業以来、私たちはスタッフの暮らしや子どもとの時間、森林や地域の文化を守ることを大切にしながら、地域の職人やサプライヤーの皆さまと協働してきました。その姿勢が経営として実践できているかを問い続ける中で出会ったのが、B Corp認証です。世界で広がるこの認証は、私たちの取り組みを客観的に示す指標でもあります。

山のくじら舎が届けたいのは、単なる木製品ではなく、森林の時間を宿したものづくりです。速さや大量生産ではなく、美しさと誠実さで選ばれる企業でありたいと考えています。

■B Corpについて

B Corp認証は、米国の非営利団体B Lab(TM)(https://www.bcorporation.net/en-us/)が2006年に創設した国際認証制度で、企業の社会的・環境的な取り組みを総合的に評価するものです。企業は「ガバナンス」「従業員」「コミュニティ」「環境」「顧客」の5つの分野において、透明性や説明責任を含む厳しい基準を満たす必要があります。2026年3月現在、世界102カ国で10,000社以上、日本では70社以上の企業が認証を取得しています※。

B Corpの「B」は「Benefit」を意味し、企業活動を通じて地球環境や地域社会、顧客、従業員など、ビジネスに関わるすべてのステークホルダーに価値をもたらすことを目指しています。

※B Market Builder Japan調べ

■会社概要

会社名：株式会社山のくじら舎

代表者：代表取締役 萩野和徳

所在地：高知県安芸市川北甲1967

設立：2001年

事業内容：木のおもちゃの製造・販売、ノベルティ雑貨製造、古民家再生事業、グリーンウッドワークの普及

公式サイト：https://yamanokujira.jp/