公推協杯 全国若手落語家選手権、ぴあ落語ざんまいでの配信が決定！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社がお届けする、落語の高座映像が定額見放題で楽しめる動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」にて、2026年3月より開幕する「公推協杯 全国若手落語家選手権」のアーカイブ配信が決定しました。

「公推協杯 全国若手落語家選手権」は、落語界の未来を担う若手たちが出場するコンクール。将来有望な若手噺家を応援し、落語の魅力をより広く発信することを目的に、公益財団法人公益推進協会の助成により実施されます。

出場は、入門15年以下の若手落語家が対象。全国の寄席・落語会運営者の推薦に基づき、出場者15人を選出。5人ずつ3回の予選を行い、観客と審査員の投票により1位が本選へ進出します。また、今回から新たに敗者復活選が登場。各予選で2位となった3人が本選出場の残り1枠を競い合います。

そして若手落語家の頂点を決める本選には、各予選の1位通過者と敗者復活選勝者の計4人が出場。大賞と賞金100万円を懸けて、自慢の話芸で熱戦を展開します。

今回決定したぴあ落語ざんまいでのアーカイブ配信は、予選・敗者復活選・本選の選手権全ての回が対象（客演部分は除く）。各回終了から約1ヶ月後より配信開始。配信期間は1年間、ぴあ落語ざんまいの見放題コンテンツとしてお楽しみいただけます。

※各配信開始スケジュールは以下の「ぴあ落語ざんまい 配信スケジュール」をご確認ください。

併せて、本選手権の前売入場券はチケットぴあで発売中。また、ぴあライブストリームでのPPV（ペイ・パー・ビュー）でのアーカイブ配信も6日間限定で実施します。

大会情報

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/news/detail/104公推協杯 全国若手落語家選手権

【予選1】2026年3月24日(火) 18:30開演／東京・きゅりあん小ホール

出場者：桂伸べえ、笑福亭笑利、笑福亭茶光、昔昔亭昇、春風亭与いち

【予選2】2026年4月10日(金) 18:30開演／東京・きゅりあん小ホール

出場者：柳家小もん、柳亭信楽、林家きよ彦、柳家小ふね、桂天吾

【予選3】2026年4月28日(火) 18:30開演／東京・きゅりあん小ホール

出場者：春風亭朝枝、三遊亭ぐんま、古今亭雛菊、鈴々舎美馬、桂源太

【敗者復活選】2026年5月22日(金) 15:00開演／東京・なかのZERO小ホール

出場者：各予選2位の3人

【本選】2026年5月22日(金) 19:00開演／東京・なかのZERO小ホール

出場者：各予選優勝3人＋敗者復活選勝者1人の計4人

客演・審査員長：春風亭昇太

案内役：三遊亭ごはんつぶ (※予選・敗者復活選・本選共通)

優勝賞金：100万円

※本選終了後、表彰式を同時開催

＞「公推協杯 全国若手落語家選手権」公式サイト(https://bunp.kyodonews.jp/wakaterakugoka/2025/)

ぴあ落語ざんまい 配信スケジュール

【予選1】2026年4月16日(木) 12:00 ～ 2027年4月15日(木) 23:59

【予選2】2026年4月30日(木) 12:00 ～ 2027年4月29日(木) 23:59

【予選3】2026年5月21日(木) 12:00 ～ 2027年5月20日(木) 23:59

【敗者復活選】2026年6月11日(木) 12:00 ～ 2027年6月10日(木) 23:59

【本選】2026年6月11日(木) 12:00 ～ 2027年6月10日(木) 23:59

※客演部分を除く本編を配信します。

本選手権の前売入場券はチケットぴあで販売

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/news/detail/104

予選：2,500円

敗者復活選：2,000円

本選：3,500円

販売期間は各回前日23:59まで。

ぴあライブストリームでもPPV（ペイ・パー・ビュー）でのアーカイブ配信実施

［配信期間］各6日間限定！

【予選1】2026年3月31日(火) 19:00 ～ 2026年4月5日(日) 23:59

【予選2】2026年4月17日(金) 19:00 ～ 2026年4月22日(水) 23:59

【予選3】2026年5月5日(火) 19:00 ～ 2026年5月10日(日) 23:59

【敗者復活選】2026年5月29日(金) 19:00 ～ 2026年6月3日(水) 23:59

【本選】2026年5月29日(金) 19:00 ～ 2026年6月3日(水) 23:59

［視聴券］

予選・敗者復活選：1,500円

本選：2,500円

視聴券の発売日は各回によって異なります。

詳細は視聴券のチケット情報よりご確認ください。

「ぴあ落語ざんまい」について

前売入場券・視聴券のチケット情報 :https://w.pia.jp/t/wakate-rakugo/

落語の高座映像をスマホやパソコンでいつでもどこでも定額見放題で楽しめる動画配信サービス「ぴあ落語ざんまい」。配信コンテンツは3,000本以上！ 落語界の重鎮から期待の若手まで、登場する芸人は総勢200名以上！ 人間国宝や人気落語家、期待の若手のほか、落語以外に講談師・浪曲師の高座映像もお届けしています。

１. 3,000本以上の落語の高座映像がスマホ、パソコンで見放題！

２. 落語界の重鎮から期待の若手まで、登場する芸人は総勢200名以上！

３."話芸の殿堂"新宿末廣亭で収録した珠玉のコンテンツが満載

４. 新着コンテンツも続々登場

また、ただいま新規入会の初月無料キャンペーンを実施中。新規入会日(有料会員登録)から1ヶ月間は無料で高座映像の見放題サービスをお楽しみいただくことが出来ます。

ぴあ落語ざんまい配信ラインアップ

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/promotion

(2026年3月10日現在)

［※五十音順］

一玄亭米多耦

入船亭扇橋

入船亭扇好

入船亭扇蔵

入船亭扇太

入船亭扇辰

入船亭扇白

入船亭扇遊

桂阿か枝

桂歌助

桂歌蔵

桂右團治

桂梅團治

桂枝太郎

桂吉坊

桂銀治

桂源太

桂小右治

桂小梅

桂小南

桂咲之輔

桂笹丸

桂三四郎

桂治門

桂翔丸

桂伸衛門

桂扇生

桂竹千代

桂竹丸

桂夏丸

桂白鹿

桂春之輔

桂春若

桂ひな太郎

桂福團治

桂福留

桂福丸

桂福矢

桂文月

桂文華

桂文治

桂文雀

桂文生

桂鞠輔

桂まん我

桂やまと

桂優々

桂幸丸

雷門音助

雷門小助六

川柳つくし

神田阿久鯉

神田京子

神田松鯉

神田陽子

神田蘭

金原亭生駒

金原亭馬治

金原亭馬太郎

金原亭馬の助

金原亭小駒

金原亭小馬生

金原亭駒三

金原亭伯楽

金原亭馬生

金原亭馬遊

金原亭世之介

金原亭龍馬

五街道雲助

古今亭圓菊

古今亭菊志ん

古今亭菊太楼

古今亭菊千代

古今亭菊之丞

古今亭菊春

古今亭菊丸

古今亭菊龍

古今亭ぎん志

古今亭駒治

古今亭寿輔

古今亭志ん橋

古今亭志ん五

古今亭志ん雀

古今亭志ん輔

古今亭志ん丸

古今亭志ん彌

古今亭志ん陽

古今亭伝輔

古今亭雛菊

古今亭文菊

古今亭佑輔

五明樓玉の輔

三笑亭夢丸

三遊亭愛楽

三遊亭あら馬

三遊亭伊織

三遊亭歌司

三遊亭歌彦

三遊亭歌武蔵

三遊亭歌奴

三遊亭圓歌

三遊亭圓雀

三遊亭圓丸

三遊亭鬼丸

三遊亭歌実

三遊亭歌る多

三遊亭吉窓

三遊亭兼好

三遊亭ごはんつぶ

三遊亭志う歌

三遊亭丈二

三遊亭朝橘

三遊亭天どん

三遊亭とん馬

三遊亭花金

三遊亭萬窓

三遊亭遊喜

三遊亭遊三

三遊亭遊史郎

三遊亭遊之介

三遊亭遊馬

三遊亭律歌

三遊亭わん丈

春風亭愛橋

春風亭一蔵

春風亭いっ休

春風亭一左

春風亭一朝

春風亭かけ橋

春風亭鯉枝

春風亭三朝

春風亭笑好

春風亭正朝

春風亭昇乃進

春風亭勢朝

春風亭朝枝

春風亭傳枝

春風亭梅朝

春風亭百栄

春風亭鯉づむ

春風亭柳枝

春風亭柳太郎

春風亭柳朝

笑福亭羽光

笑福亭喬介

笑福亭茶光

笑福亭松五

笑福亭笑有

笑福亭松喬

笑福亭生寿

笑福亭伯枝

笑福亭風喬

笑福亭福笑

笑福亭里光

笑福亭呂好

笑福亭呂翔

笑福亭和光

松柳亭鶴枝

蜃気楼龍玉

隅田川馬石

昔昔亭A太郎

昔昔亭喜太郎

昔昔亭桃太郎

昔昔亭桃之助

台所おさん

宝井琴調

瀧川鯉橋

瀧川鯉舟

瀧川鯉白

橘ノ圓満

橘家圓十郎

橘家圓太郎

橘家蔵之助

橘家文吾

立川吉幸

立川幸朝

立川成幸

玉川奈々福

露の新幸

露の眞

露の瑞

露の都

桃月庵こはく

桃月庵白浪

八光亭春輔

初音家左橋

林家卯三郎

林家木久彦

林家きく麿

林家希林

林家錦平

林家しん平

林家そめすけ

林家種平

林家つる子

林家鉄平

林家彦三

林家まめ平

春風一刀

春雨や雷蔵

むかし家今松

夢月亭清麿

森乃石松

柳家あお馬

柳家一琴

柳家一九

柳家海舟

柳家花ごめ

柳家花飛

柳家花緑

柳家勧之助

柳家吉緑

柳家喬之助

柳家圭花

柳家小袁治

柳家小さん

柳家小三太

柳家小団治

柳家小はぜ

柳家小八

柳家小ふね

柳家小平太

柳家小満ん

柳家小もん

柳家小里ん

柳家権太楼

柳家さん花

柳家さん喬

柳家三語楼

柳家さん八

柳家さん福

柳家花いち

柳家はん治

柳家風柳

柳家平和

柳家やなぎ

柳家緑助

柳家わさび

吉原朝馬

柳亭市若

柳亭燕三

柳亭燕路

柳亭こみち

柳亭左龍

柳亭信楽

柳亭芝樂

柳亭明楽

鈴々舎馬桜

鈴々舎馬風

鈴々舎馬るこ

鈴々舎美馬

※各配信作品はぴあ落語ざんまいにてご確認ください。

詳細を見る :https://rakugo-zanmai.pia.co.jp/promotionぴあ株式会社

[本サービスに関するお問い合わせ]

ぴあ落語ざんまい お問い合わせ e-mail：rakugo-zanmai@pia.co.jp

[報道関係のご取材窓口]

ぴあ株式会社 広報室 e-mail：koho@pia.co.jp