【オリジナルパンケーキハウス】春を彩る「いちごフェア」が3月よりスタート！

ポートランド発祥の「オリジナルパンケーキハウス」を運営するフークル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：河崎孝文）は、2026年3月9日（月）より、旬のフレッシュないちごを贅沢に使用した春限定フェアを開催しております。

昨年、多くのお客様にご好評いただいた「ごろごろいちごのふわふわパンケーキ」が今年も再登場。

さらに、ナイフを入れた瞬間に幸せが溢れ出す「絶品ふわとろ！生チョコフォンダンパンケーキ」を加え、春のひとときを華やかに彩ります。

■ フェア限定メニュー詳細

1. ごろごろいちごのふわふわパンケーキ

～口の中でしゅわっと溶ける、春一番の贅沢～

当店の大人気メニューである「ふわふわパンケーキ」に、旬のいちごをこぼれんばかりにトッピングしました。

こだわり： 口に入れた瞬間にほどけるエアリーな食感の生地と、甘酸っぱいフレッシュいちごが相性抜群。

楽しみ方： 仕上げに自家製ストロベリーソースをたっぷりとかけて、いちご尽くしの贅沢な味わいをお楽しみください。

昨年も大人気の「ごろごろいちごのふわふわパンケーキ」

2. 絶品ふわとろ！生チョコフォンダンパンケーキ

～スキレットでじっくり焼き上げた、究極の「ふわとろ」体験～

熱々のスキレットで丁寧に焼き上げたパンケーキを、ベリーのソースが添えられたお皿に盛り付けます！

濃厚な生チョコレートがとろりと溢れ出す、見た目にも楽しい一品です。

こだわり： 濃厚なチョコの甘みを、お皿に添えられたベリーソースの酸味が引き立てます。

楽しみ方： 温かいチョコと冷たいベリーソースが織りなす、絶妙な甘酸っぱさのハーモニーをご堪能ください。

■ パンケーキとの相性抜群！春の期間限定ドリンクも同時発売

今回のフェアでは、見た目も味わいも春らしい、こだわり抜いた2種類の期間限定ドリンクをご用意いたしました。

1. 贅沢バニラがトッピングされた「いちごのソーダ」

爽やかなしゅわしゅわのソーダに、真っ赤なフレッシュいちごを贅沢に合わせました。トップには濃厚なバニラアイスを冠し、昔懐かしさとトレンドが融合したフォトジェニックな一杯です。いちごの酸味とバニラの甘みのコントラストをお楽しみください。

2. 芳醇な味わい「宇治抹茶ミルク」

特徴： 宇治抹茶を贅沢に使用した、こだわりの一杯。抹茶本来の深いコクと香りが、まろやかなミルクに溶け合います。トッピングのホイップクリームを崩しながら、抹茶のコク深さをご堪能ください。「生チョコフォンダンパンケーキ」などのスイーツとも相性抜群な、大人な味わいの本格ドリンクです。

ぜひオリジナルパンケーキハウスで春を感じてください。

春のドリンク「いちごのソーダ」と「宇治抹茶ミルク」

【販売概要】

販売開始： 2026年3月9日（月）から

販売店舗：オリジナルパンケーキハウス

（※店舗により取扱商品が異なる場合がございます。詳細は各店にお問い合わせください）

