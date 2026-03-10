「好奇心屋さん」のコクヨが贈る「CURIOSITY POPS UP!」を3月20日（金）から3日間限定で開催

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、「好奇心」を感じられる体験コンテンツを詰め込んだポップアップイベント「CURIOSITY POPS UP!（キュリオシティ ポップス アップ）」（以下、本イベント）を、2026年3月20日（金）から3月22日（日）までの3日間、下北沢にあるコクヨのサテライト型多目的スペース「n.5（エヌテンゴ）」で開催します。

コクヨは、2025年10月に120周年を迎えました。120周年を機に、初となるコーポレートメッセージ「好奇心を人生に」を制定、モノ・サービスを通じて、好奇心あふれる世界を目指しています。

「CURIOSITY POPS UP!」は、文具でも家具でもない「好奇心屋さん」としてのコクヨを体験いただける期間限定のイベントです。イベント名は、短期イベントの「ポップアップ」と「Curiosity pops up（好奇心が湧き上がる）」という意味を込めています。本イベントでは、いつもと違うワクワク感や抑えていたイタズラ心、はじける驚きや心が躍るひそかな幸せなど、多様な「好奇心」を感じられるコンテンツをご用意しています。

1. 開催概要

イベント名：CURIOSITY POPS UP!

開催日時：2026年3月20日（金・祝）～ 2026年3月22日（日）11:00～18:00（最終日のみ17:00） 会場：コクヨ・サテライト型多目的スペース「n.5（エヌテンゴ）」

所在地：〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-23-10 ウエストフロント1階

（小田急線・京王井の頭線下北沢駅より徒歩1分）

主催：コクヨ株式会社

企画協力：サトウユカ

空間製作：佛願 忠洋（AꓭOUT）

2. ご来場に際して（完全予約制）

通常時の会場イメージ/n.5（撮影：千葉顕弥）

事前に人数分のチケットをpeatixよりお申込みください。体験コンテンツの一部は、有料・時間指定のコンテンツ体験チケットを人数分ご購入いただく必要があります。

料金（税込）：

入場チケット 無料

コンテンツ体験チケット 1,500円（税込）

販売期間：2026年3月10日（木）13:00～各入場回の終了時刻まで（最終：2026年3月22日17:00）

※コンテンツ体験チケット１枚で、ご予約時間内であれば「好奇心狩り」と「好奇心ドリンクバー」の両方をお楽しみいただけます。

チケットご購入はこちら：https://curiosity-pops-up-kokuyo.peatix.com

※コンテンツ体験チケットは売り切れ次第終了となります。

※コンテンツ体験チケットの当日分の販売もございます（お支払方法：キャッシュレスのみ対応）。空き状況はpeatixよりご確認の上ご来場ください。

※混雑時には入場制限させていただく可能性があります（コンテンツ体験チケットの当日分をご購入希望の方・入場チケットののみをお持ちの方の場合）

3. 体験コンテンツ

（1）好奇心狩り

たわわに実った好奇心の実を収穫しよう。中に詰まっているのは、日常を少しだけ楽しくする（かもしれない）コクヨ製品とセレクト品の道具や雑貨の数々。何が入っているかは開けるまでのお楽しみです。

※コンテンツ体験チケット対象

（2）好奇心ドリンクバー

混ぜ放題のドリンクバー。あれとこれ、ミックスするとどうなっちゃう？普段のドリンクバーでは挑戦しづらい色や味の組み合わせを、人目を気にせず楽しめます。本イベントオリジナルデザインのカップのおまけつきです。

※飲み放題・制限時間１時間

※コンテンツ体験チケット対象

（3）好奇心フォトブース

記念写真はこちらで。撮ってみるまで仕上がりがわからない、アナログなフィルターを用意したセルフフォトブースです。本イベントでしか取れない一枚を楽しむことができます。

別途料金 500円（税込）

※お支払方法はキャッシュレス（クレジットカード・QR決済）のみ対応しております。

※入場のみのお客さまもご購入いただけます。

（4）好奇心物産展

好奇心屋さんが提案するオリジナルグッズや限定商品をたくさんご用意しました。これからもずっとあなたの好奇心が続くように、たくさんの思い出をお持ち帰りください。グッズの詳細は、順次コクヨ公式 InstagramおよびTHINK OF THINGS Instagramsにて公開します。

コクヨ公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/kokuyo_official/)

THINK OF THINGS Instagramshはこちら(https://www.instagram.com/think_of_things/)

※お支払方法はキャッシュレス（クレジットカード、QRコード決済、バーコード決済、交通系電子マネー等)のみ対応しております。

※入場のみのお客さまもご購入いただけます。

※数量限定、無くなり次第終了となります。

【参考】

・コクヨのリブランディングについて

コクヨは2025年10月に120周年を迎えたことを機に、コーポレートメッセージ「好奇心を人生に」を制定しました。さらに、好奇心あふれる未来に向けたコクヨのありたい姿と目指す想いを込めて、会社の顔でもあるロゴとビジュアルアイデンティティを含むコーポレートアイデンティティもアップデートしています。

詳細はこちら：https://www.kokuyo.com/news/release/20251002cs1/

新ロゴとコーポレートメッセージビジュアルアイデンティティ

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。