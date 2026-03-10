【愛媛・西条】隈研吾建築×名水が織りなす食の別邸「青山緑水」誕生〈ITOMACHI HOTEL 0〉全7室の離れヴィラを3月10日に刷新

株式会社糸プロジェクト

グローバルで半導体関連機器製造を中心に、近年は再生エネルギーや地方創生・まちづくり事業も展開する株式会社アドバンテック（本社：愛媛県西条市、代表取締役：水野裕太郎）が事業主となり、株式会社糸プロジェクト（所在地：愛媛県西条市、代表取締役：石本祐子）が運営する ITOMACHI HOTEL 0（いとまちホテル ゼロ）（総支配人：河井直幸）は、2026年3月10日、敷地内の離れ客室（全7室）を 「別邸 青山緑水（せいざんりょくすい）」 としてリニューアルオープンいたします。

本リニューアルは、2026年5月に迎える開業3周年を機に実施するものです。

既存のホテル棟（全50室）はそのままに、独立した7棟のヴィラ客室を、隣接する日本料理「Musubi」での美食と源泉を堪能するための 「食の別邸」 として刷新いたします。

環境配慮と上質な滞在体験の両立を目指す国内初のZEB認証ホテルとして、西条の名水文化や地域食材と結びついた新たな旅の価値を提案します。

サステナブルな滞在と瀬戸内の旬を味わい尽くす贅沢が融合した、“新たな旅のかたち”をお届けします。

▼ ITOMACHI HOTEL 0公式サイト：https://itomachihotel-0.com

■ リニューアルの背景

ヴィラから「食と癒しの別邸」へ

ITOMACHI HOTEL 0 は、国内初のZEB認証ホテルとして、西条の豊かな水の循環を体感できる宿泊体験を提供してきました。

今回のリニューアル対象となるのは、敷地内に独立して佇む7室の離れ客室です。

これまでのヴィラ型宿泊施設から、隣接する日本料理「Musubi」との連携を高めた“食を目的とする滞在”へと再定義しました。

これは近年世界的に注目される デスティネーション・ガストロノミー（その土地の食を目的とした旅） の考え方にも通じるものです。

名門ラグジュアリーホテルの日本料理部門を長年牽引した料理長・吉田信一が描く美食の物語と、西条の名水「うちぬき」、そして源泉かけ流しの湯。

この土地ならではの自然資源と食文化を融合させた、より上質な滞在体験を提供します。

■ 「別邸 青山緑水」で選べる2つの滞在スタイル

１.【美食を堪能】日本料理「Musubi」で味わう四季の物語（2食付き）

別邸滞在の最大の魅力は、隣接する日本料理「Musubi」で提供される夕食です。

離れ客室から西条の爽やかな空気を感じながら歩を進めた先に現れる、凛とした佇まいの料理店。

料理長・吉田信一が、西条の名水「うちぬき」を用い、瀬戸内の旬を繊細な一皿へと仕立てます。

炭火が熾る音、漂う香り、匠の技を間近にする時間。

そのすべてが、滞在の記憶をより深いものへと導きます。

２.【自由を愉しむ】源泉と名水に癒やされる滞在（朝食付）

プライベートな離れ空間と源泉かけ流しの湯浴みを、心ゆくまで堪能できる滞在スタイルです。

西条の柔らかな光が差し込む朝、名水と地域食材を取り入れた朝食が、心身を整えるひとときを演出します。

ビジネスや観光など多様な旅のスタイルに合わせ、自由度の高い滞在をお楽しみいただけます。

■ 「別邸 青山緑水」の癒やしと空間

源泉かけ流し露天風呂を独占

全7室に、美肌の湯として知られるナトリウム－塩化物温泉の源泉かけ流し露天風呂を完備。

内風呂（真湯）には西条の自噴水「うちぬき」を使用し、名水と温泉の双方に抱かれる贅沢な癒やしを提供します。

伝統と現代が響き合う離れ空間

建築は隈研吾建築都市設計事務所が担当。

インテリアは Dugout Architects により設計され、自然素材と洗練されたデザインが調和した空間となっています。

■ 客室タイプ

・テラス・温泉露天風呂付プレミアムキング（50平方メートル ）1室

間取り構造：浴室・寝室別（通路経由）

特徴：独立性の高いテラス付きの最上位客室

・温泉露天風呂付キング（53平方メートル /57平方メートル ）2室

間取り構造：一体型

特徴：移動の快適性、キングベッド

・温泉露天風呂付デラックスツイン（52平方メートル ）1室

間取り構造：浴室・寝室別（通路経由）

特徴：広い専用空間と露天風呂の独立性を両立した客室

・温泉露天風呂付ツイン（53平方メートル /57平方メートル ）3室

間取り構造：一体型

特徴：移動の快適性、ツインベッド

■ 日本料理「Musubi」料理長

吉田 信一（Nobukazu Yoshida）

ザ・リッツ・カールトン大阪やJWマリオット・ホテル奈良など、ラグジュアリーホテルの日本料理部門にて料理長を歴任。

長年培った技のすべてを、西条の名水と瀬戸内の旬に注ぎ込み、

「この土地でしか味わえない本物の日本料理」 を一皿に表現します。

■ ITOMACHI HOTEL 0について

ITOMACHI HOTEL 0は、国内ホテルとして初めて環境省のZEB認証を取得したゼロエネルギーホテルです。

再生可能エネルギーと高効率設備の導入により、建物のエネルギー消費を大幅に削減しながら、快適で質の高い滞在体験を提供しています。

西条の名水文化や地域資源を活かしながら、「環境とラグジュアリーが共存するホテル」 として、新しい宿泊体験を提案しています。

■ 施設概要

名称：ITOMACHI HOTEL 0（いとまちホテル ゼロ）

所在地：愛媛県西条市朔日市250-7

総客室数：57室

今回リニューアル：別邸 青山緑水：7室（全室源泉かけ流し露天風呂付）

ホテル棟：50室

事業主：株式会社アドバンテック

運営：株式会社糸プロジェクト

総支配人：河井直幸

建築設計：隈研吾建築都市設計事務所

インテリア・ランドスケープ：Dugout Architects

公式サイト：https://itomachihotel-0.com

Instagram：https://www.instagram.com/itomachihotel0/

■ 本件に関するお問い合わせ

ITOMACHI HOTEL 0 広報担当：田中・楠

TEL：0897-47-7568

E-mail：contact@itomachihotel-0.com