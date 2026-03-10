【好評につき再登場！】和柄傘ブランド『北斎グラフィック』、お台場・ダイバーシティ東京 プラザにて期間限定ポップアップストアを開催！

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、かんざしや箸、和傘等の和小物ブランドとサウナ・スパグッズ専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2026年3月25日（水）より、ダイバーシティ東京 プラザ（お台場）にて期間限定ポップアップストアをオープンいたします。

昨年の開催時には国内外から多くのお客様にご来店いただき、大変ご好評を博しました。本年も、春から初夏にかけてのレジャーシーズンやギフト需要に応え、機能性と日本美を融合させた傘の数々をご提案します。

前回開催時画像

■ 出店概要

昨年に続き、お台場のランドマークである「ダイバーシティ東京 プラザ」にて開催。春休みからゴールデンウィーク直前まで、長期にわたり『北斎グラフィック』の世界観をお楽しみいただけます。

開催期間： 2026年3月25日（水）～4月21日（火）

場所： ダイバーシティ東京 プラザ 2F

所在地： 〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

営業時間： 平日11:00～20:00 / 土日祝10:00～21:00（※施設営業時間に準ずる）

■ 今年の注目ポイント

1. 昨年好評の「和柄日傘」がさらに充実 日差しが強まり始めるこの時期に欠かせない、遮光率99.9％以上の晴雨兼用傘を多数ラインアップ。和モチーフを現代風にアレンジしたデザインは、普段使いはもちろん、観光地での浴衣スタイルや記念撮影にも映える逸品です。

2. 春のギフト・自分へのご褒美に 新生活が始まる4月に向けて、自分への新調や大切な方への贈り物として、職人が手掛ける丈夫な16本骨傘や、持ち運びに便利な超軽量折りたたみ傘をご用意しました。

3. インバウンド需要への対応 世界的な観光地であるお台場において、日本独自のグラフィックを施した傘は、海外からのお客様へのお土産としても非常に高い人気を誇ります。

■ ブランド担当者コメント

「昨年、多くのお客様に『北斎グラフィック』の傘を手に取っていただき、デザインと機能性の両立に驚きの声をいただいたことが本年の再開催に繋がりました。春のお台場は散策に最適な季節です。急な雨や強い日差しも、お気に入りの一本があれば楽しい時間に変わります。ぜひ、その手触りと色彩を店頭で体感してください。」

『北斎グラフィック』について

『北斎グラフィック』は、日本伝統の和柄や、大柄なモチーフを大胆にデザインした傘ブランドです。いつの時代も新鮮で、世界中を魅了した先人「葛飾北斎」に倣い、傘をデザインしご提案し続けています。創作したデザインはすべて、普段使いの粋な長傘や折りたたみ傘、伝統的な和傘に落とし込み、店舗・ECサイトで販売しています。

HP：https://wargo.jp/collections/hokusai-graphic

X：https://x.com/hokusaigraphic/

Instagram：https://www.instagram.com/hokusaigraphic/

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 443,651,518円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index