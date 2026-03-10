環境配慮型床材として注目：EPDMゴム床材市場は2032年12.87億ドルへ、CAGR4.6%で安定成長
EPDMラバーフローリングは、主にEPDM（エチレン・プロピレン・ジエン三元共重合ゴム）を原料とした機能的かつ弾力性のある床材である。EPDMはエチレン、プロピレン、少量の非共役ジエンを共重合させて製造されるゴムで、分子構造が安定しており、優れた耐候性、耐オゾン性、耐紫外線老化性、耐薬品腐食性を備えている。EPDMグラニュールまたはEPDMゴムパウダーをポリウレタン系などのボンディング剤と複合させることで、弾性緩衝性、耐摩耗性、滑り止め性に優れ、長期的な色彩安定性を有する床材システムが形成される。
EPDMラバーフローリングのコアな優位性は、安全な緩衝性、耐久性、耐候性、環境適合性にある。スポーツ施設、児童遊技エリア、公共レジャースペース、一部の産業用・商業用施設などに広く採用されている。従来のプラスチック製またはPVC製床材と比較し、長期間の屋外曝露環境下においても白化やひび割れ、退色が生じにくく、使用寿命が長い。また原料や製造プロセスの最適化を通じ、各国・各地域の環境規制、低臭気、持続可能性に関する要求に対応することが可能となっている。
EPDMゴム床材市場は、世界的な公共インフラ整備の加速と環境意識の高まりという二大潮流に牽引されて成長している。各国のスポーツ施設（オリンピック関連施設、地域スポーツセンター）の新設・改修、児童遊技エリアの安全対策強化、高齢化社会に伴う公共施設の滑り止め・緩衝対策普及などが、市場の安定的な需要を支えている。
さらに、環境保護意識の向上により、低環境負荷型材料の選択が進み、EPDMゴム床材のリサイクル利用技術（廃棄EPDM製品の粉砕再利用、バイオベースボンディング剤の採用など）が開発・普及している。ユーザー側の「安全性・耐久性の確保」と「環境配慮」の同時追求に応える形で、床材の高機能化（抗菌性付与、吸音性能向上）、カスタマイズデザイン（多色模様、カスタムサイズ）、施工プロセスの効率化が市場進化の中心となっている。
市場規模：CAGR4.6%、2032年に12.87億ドルへ成長
LP Informationの最新レポート「2026～2032年グローバルEPDMゴム床材市場レポート」によれば、2026年から2032年の予測期間中、グローバルEPDMゴム床材市場はCAGR4.6%で順調に拡大し、2032年には12.87億米ドルに達すると予測されている。
この成長の背景には、複数の要因が存在する。第一に、アジア太平洋地域における中国、インド、東南アジア諸国などの新興市場では、経済成長に伴う公共インフラ（スポーツ施設、公園、学校）の整備投資増加が、EPDMゴム床材の需要を大幅に押し上げている。第二に、北米や欧州の先進国では、既存施設の老朽化に伴う改修需要、高品質なレジャー・スポーツ空間へのニーズ、環境規制の強化による高機能EPDM製品の普及が、市場の安定的な成長を支えている。第三に、産業分野での安全対策強化（工場作業エリアの防滑・防衝撃対策）や医療分野での衛生性向上（病院・介護施設の抗菌性床材導入）により、新たな応用分野の需要が拡大している。成熟市場の改修需要と新興市場の新設需要が相互に補完し、市場は長期的な安定成長トレンドを維持すると見込まれる。
図. EPDMゴム床材世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343730/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343730/images/bodyimage2】
図. 世界のEPDMゴム床材市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
