粘度低下剤 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月05に「粘度低下剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。粘度低下剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
粘度低下剤市場の概要
粘度低下剤 市場に関する当社の調査レポートによると、粘度低下剤 市場規模は 2035 年に約 28 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 粘度低下剤 市場規模は約 20 億米ドルとなっています。粘度低下剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、粘度低下剤の市場シェア拡大は、世界各地におけるオイルサンド、シェール、深海油田などの重質油や非在来型油田の生産増加によるものです。例えば、インドは2026年のインドエネルギーウィークにおいて、2030年末までに完全なエネルギー自給自足を達成する計画の一環として、探査、精製、インフラ整備に5,000億米ドル規模の投資機会を発表しました。これは、高度な粘度低下剤の必要性を浮き彫りにしています。
粘度低下剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/viscosity-reducing-agents-market/113881
粘度低下剤に関する市場調査では、パイプラインインフラと原油輸送の世界的な拡大、そしてエネルギー効率と運用コストへの高い関心により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これに加え、ポリマーおよび特殊化学品配合における技術進歩も市場の成長を牽引しています。
しかしながら、極端な温度、圧力、複雑な流体組成下における性能限界、そして特定の原油の種類、配合、工業用流体との適合性の問題が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343762/images/bodyimage1】
粘度低下剤市場セグメンテーションの傾向分析
粘度低下剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、粘度低下剤 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー業界別と地域に分割されています。
粘度低下剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113881
弊社の市場調査レポートによると製品タイプ別に基づいて、油性VRA、水性VRA、界面活性剤系VRA、その他に分割されています。油性VRAセグメントは、パイプラインの流動効率向上、原油粘度の低下、重質および超重質原油の輸送経済性向上における優れた性能により、予測期間中に52%のシェアを占めると予想されています。製油所の複雑性の高まり、鉄道輸送の増加、海上輸送および貯蔵の最適化、そして石油化学製品および下流化学品生産の急速な拡大が、このセグメントの成長を支えています。
粘度低下剤の地域市場の見通し
粘度低下剤 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、石油・ガスインフラの拡張、そして住宅用エネルギー利用の増加により、他の地域を圧倒し、35%のシェアを獲得すると予測されており、予測期間中に4.6%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。さらに、この地域の多くの政府は、パイプライン網、工業生産、精製インフラへの多額の投資を行っており、地域の成長を牽引しています。
粘度低下剤市場の概要
粘度低下剤 市場に関する当社の調査レポートによると、粘度低下剤 市場規模は 2035 年に約 28 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 粘度低下剤 市場規模は約 20 億米ドルとなっています。粘度低下剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、粘度低下剤の市場シェア拡大は、世界各地におけるオイルサンド、シェール、深海油田などの重質油や非在来型油田の生産増加によるものです。例えば、インドは2026年のインドエネルギーウィークにおいて、2030年末までに完全なエネルギー自給自足を達成する計画の一環として、探査、精製、インフラ整備に5,000億米ドル規模の投資機会を発表しました。これは、高度な粘度低下剤の必要性を浮き彫りにしています。
粘度低下剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/viscosity-reducing-agents-market/113881
粘度低下剤に関する市場調査では、パイプラインインフラと原油輸送の世界的な拡大、そしてエネルギー効率と運用コストへの高い関心により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これに加え、ポリマーおよび特殊化学品配合における技術進歩も市場の成長を牽引しています。
しかしながら、極端な温度、圧力、複雑な流体組成下における性能限界、そして特定の原油の種類、配合、工業用流体との適合性の問題が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343762/images/bodyimage1】
粘度低下剤市場セグメンテーションの傾向分析
粘度低下剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、粘度低下剤 の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー業界別と地域に分割されています。
粘度低下剤市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-113881
弊社の市場調査レポートによると製品タイプ別に基づいて、油性VRA、水性VRA、界面活性剤系VRA、その他に分割されています。油性VRAセグメントは、パイプラインの流動効率向上、原油粘度の低下、重質および超重質原油の輸送経済性向上における優れた性能により、予測期間中に52%のシェアを占めると予想されています。製油所の複雑性の高まり、鉄道輸送の増加、海上輸送および貯蔵の最適化、そして石油化学製品および下流化学品生産の急速な拡大が、このセグメントの成長を支えています。
粘度低下剤の地域市場の見通し
粘度低下剤 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、石油・ガスインフラの拡張、そして住宅用エネルギー利用の増加により、他の地域を圧倒し、35%のシェアを獲得すると予測されており、予測期間中に4.6%という最も高いCAGRを記録すると予想されています。さらに、この地域の多くの政府は、パイプライン網、工業生産、精製インフラへの多額の投資を行っており、地域の成長を牽引しています。