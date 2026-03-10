卒業・入学シーズンに合わせて春キャンペーン開催｜AI写真編集PixPrettyで思い出の写真を美しく、全品25%OFF
春は卒業や入学など、新しいスタートを迎える特別な季節です。大切な瞬間を写真に残す方も多いこの時期に合わせて、期間限定の「春の新生活応援キャンペーン」を開催します。
本キャンペーンでは、すべての製品を25%OFFでご購入いただけます。新生活に向けたデータ管理やデバイス活用をお得に始められるチャンスです。さらに今回の注目ポイントは、AI写真編集ツールTenorshare PixPretty。卒業式や入学式で撮影した思い出の写真を、誰でも簡単に美しく仕上げることができます。
■ ストアページ：https://x.gd/zDU5v
■ Pixprettyホームページ：：https://x.gd/fnAKp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343595/images/bodyimage1】
春の思い出を、もっと美しく残そう
卒業や入学は人生の大切な節目。今年の春は、お得なキャンペーンとPixPrettyのAI編集で、思い出の写真をより特別な一枚に仕上げてみませんか？
キャンペーン概要：
対象期間：2026年3月10日（火）～ 2026年4月10日（金）
対象製品：Tenorshareサイト内の全製品
割引内容：全製品25％OFF
割引コード：TS-GRADUATE-25（対象購入時に入力）
ストアページ：https://x.gd/zDU5v
PixPrettyホームページ：https://x.gd/fnAKp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343595/images/bodyimage2】
Pixprettyで卒業・入学写真をワンランクアップ
卒業証書を持った記念写真や、友達との集合写真、家族との思い出の一枚。PixPrettyなら、AIで写真を自然に魅力的に編集できます。
主なおすすめ機能：
● AIポートレート補正
肌のトーンを自然に整え、明るく透明感のある仕上がりに。卒業式の記念写真もより印象的に。
● 背景の調整・ぼかし
学校の校門や桜並木など、背景を美しく引き立てる編集が可能。被写体をより際立たせます。
● フィルター・色味調整
春らしい柔らかな色合いのフィルターで、卒業や入学の雰囲気にぴったりの写真に。
SNSに投稿する卒業写真や、アルバム用の思い出写真も、PixPrettyを使えばワンタップでプロのような仕上がりに。
ホームページ：https://x.gd/fnAKp
Pixprettyを購入：https://x.gd/6o0K7
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343595/images/bodyimage3】
【Tenorshareについて】
Tenorshareは、データ復旧、システム修復、データ転送における高品質なソフトウェアソリューションを提供するグローバルなIT企業です。Tenorshareのソフトウェア製品は、世界中の何百万ものユーザーに利用されており、Mac、Windows、iOS、Androidなど、複数のプラットフォームに対応しています。
効率性、セキュリティ、利便性の向上に注力し、Tenorshareはリアルなデジタル課題に対応するソリューションを継続的に開発しており、ユーザーが自信を持ってデータを保護、整理、最適化できるようサポートしています。
お問い合わせ先：https://www.tenorshare.jp/support/
ホームページ：https://www.tenorshare.jp/products/ai-portrait-photo-retoucher.html
公式Twitter（ツイッター）：https://twitter.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
