株式会社デラが文化庁と「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を締結～日本遺産の魅力を“音”で伝える新たな文化発信プロジェクトを始動
株式会社デラ（所在地：東京都／代表取締役：宇津木秀夫）は、2026年3月6日に文化庁主催で行われた「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」締結式に出席し、文化庁（長官：都倉俊一）より「日本遺産 オフィシャルパートナーシップ締結書」を受領いたしましたことをご報告します。（本件は2025年9月19日に締結）。今後、日本遺産に認定された地域やストーリーの魅力を“音”を通じて発信する取り組みを本格的に進めてまいります。
令和7年度オフィシャルパートナーシップを締結した企業の皆さま
■日本遺産オフィシャルパートナーについて
「日本遺産オフィシャルパートナーシッププログラム」は、文化庁と企業等とが相互に協力し、日本の文化・伝統の魅力を国内外に向けて発信し、日本遺産ストーリーの体験・体感につなげることで、日本の 有形・無形のさまざまな文化資源への理解を深めるとともに、日本遺産地域の活性化を図ることを目的 としています。
株式会社デラは、これまで音を通じて文化体験の価値を高める活動を行ってきました。日本遺産が持つ豊かな物語性や地域文化の奥深さを、音の力でより多くの人に届けたいという思いから、本制度への参画を決定しました。
■ 今後の取り組み
株式会社デラは、日本遺産のストーリーや地域文化を“音”や“映像”で表現する独自のプロジェクトを展開予定です。
予定している主な取り組み
◎日本遺産ストーリーをテーマにした音源制作・映像制作・配信
～地域の自然音・環境音、伝統行事の音、語りなどを収録し、ストーリーの世界観を音や映像で表現。
◎地域との共同制作によるサウンドコンテンツ開発
～地元の文化団体・自治体と連携し、地域固有の音文化を掘り起こす取り組み。
◎イベント・展示での音響演出
～日本遺産関連イベントでのサウンドインスタレーションや空間演出を企画。
◎教育・観光分野での活用
～音を活用した観光体験コンテンツや、学習教材としての音源提供など。
音は、視覚だけでは伝わりにくい文化の空気感や情緒を補完し、地域の魅力をより深く体験できる手段です。当社は、音源制作の知見を活かし、日本遺産の価値を新たな形で国内外へ届けてまいります。
■株式会社デラについて
株式会社デラは創立以来、音や音楽・映像・音楽イベントなどを通じ、「心と身体にやさしい音楽」を提供することを使命とし、邁進してまいりました。情報過多の現代社会は、急速な変化の中でストレスを生みやすくなっています。私たちデラは、今後益々“精神医療”が必要な時代と考え、「心と身体にやさしい」を基軸とした健康や生活に密着した音・音楽作品、ならびに映像作品を、皆様のもとへお届けできますように、誠心誠意取り組んでまいります。
企業サイト：https://www.della.co.jp/
事業案内：https://www.della.co.jp/pages/business
■企業様・自治体様からのお問い合わせ
株式会社デラ 企画制作部／事業開発部
TEL: 03-4545-2161
問合せ： https://www.della.co.jp/pages/contact
