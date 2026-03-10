株式会社トライアングル(所在地：神奈川県横須賀市、代表取締役：鈴木 隆裕)とジョイポート淡路島株式会社(所在地：兵庫県南あわじ市、代表取締役：鎌田 勝義)は、日本の海の多様な魅力を再発見していただくための共同企画を始動します。その第一弾として、両クルーズのペア招待券が当たる「東西Wクルーズ！プレゼントキャンペーン」を2026年3月20日(金)より実施いたします。





キャンペーン特設ページ： https://www.uzu-shio.com/event/14142





メインビジュアル





■ プロジェクト発足の背景

「鉄(くろがね)の艦船」が並ぶ東の軍港・横須賀と、「世界最大級の渦潮」が踊る西の神秘・淡路島。共に日本屈指の体験価値を誇るクルーズでありながら、その魅力は「人工美」と「自然美」という対極に位置します。この対極の美が手を結ぶことで、観光客の知的好奇心を刺激し、日本の海はもっと面白いという新たな発見のきっかけを創出することを目指し、今回の共同企画が実現しました。異なる特性を持つ両者が連携することで、海域を越えた広域的な観光振興に寄与してまいります。









■ 第一弾：SNSプレゼントキャンペーン概要

本キャンペーンは、X(旧Twitter)またはInstagramのいずれか、ユーザーが使い慣れたSNSから気軽に参加できる形式を採用しました。





期間 ：2026年3月20日(金)～5月10日(日) 23：59

賞品 ：「YOKOSUKA軍港めぐり」＆「うずしおクルーズ」

ペア招待券セット(抽選10組様)

応募資格 ：本キャンペーンは乗船の有無は問いません。

どなたでもご応募いただけます。

応募方法 ：以下のいずれかのアクションで応募完了となります。

Xから応募 ：YOKOSUKA軍港めぐり公式X(@YOKOSUKA_2020)を

フォロー＆対象投稿を「いいね」

Instagramから応募：うずしおクルーズ公式Instagram(@uzushio_cruise)を

フォロー＆対象投稿を「いいね」

Wチャンス ：対象投稿に「コメント」をすると、当選確率が2倍に

アップいたします。









■ 各クルーズの見どころ

【東】YOKOSUKA軍港めぐり(神奈川県横須賀市)

アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近に見ることができる、日本唯一のクルーズ。案内人によるライブ感あふれる生解説が、大人から子供まで幅広い層に支持されています。





YOKOSUKA軍港めぐり





【西】うずしおクルーズ(兵庫県南あわじ市)

世界最大級の渦潮を、大型遊覧船で間近で体感。鳴門海峡の自然が織りなす神秘を、船上ガイドがリアルタイムで解説。日本の自然の迫力を全身で味わえる体験型クルーズです。





うずしおクルーズ





■ 今後の展望

本企画は、今回のキャンペーンに留まることなく、東西の「海」の魅力を多角的に発信し続けるパートナーシップの第一歩と位置づけています。今後は、両クルーズをより身近に楽しんでいただくための仕組みづくりをはじめとする継続的な協力体制を築いてまいります。東西の拠点が手を取り合うことで、海洋観光の新たな価値を共創し、より豊かな船旅体験の提供を目指してまいります。









■ YOKOSUKA軍港めぐり基本情報

アメリカ海軍と海上自衛隊の艦船を間近にご覧いただく日本唯一の“ご当地クルーズ”です。

個性豊かな案内人が船や港、横須賀の歴史を徹底解説しますので、どなたでもお楽しみいただけます！





営業日・出航時刻： Webサイトにて要確認

料金 ： 大人2,000～2,500円、小学生1,000～1,250円

※乗船日によって料金が変動します。

場所 ： 神奈川県横須賀市本町2-1-12

公式ホームページ： https://yokosuka-gunko.jp/









■ うずしおクルーズ基本情報

世界最大級の渦潮を「咸臨丸」「日本丸」の帆船型クルーズ船で体験する約1時間のクルージングです。全便に船上ガイドが乗船し、船からの景観や淡路島の歴史、旬の観光情報などをお届けし知的欲求も満たすことができます。





営業日・出航時刻： ホームページにて要確認

料金 ： 中学生以上3,000円、小学生1,500円、

幼児大人1名につき1名無料

場所 ： 兵庫県南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館

(道の駅福良)

公式ホームページ： https://www.uzu-shio.com/