湖北とサカナを楽しむ3日間「さめがい探検マーケット2026」を醒井養鱒場にて3月20日(金祝)から3月22日(日)まで開催！
2026年3月20日(金祝)から3月22日(日)の3日間、醒井養鱒場(滋賀県米原市上丹生1570)にて「さめがい探検マーケット2026」を開催いたします。
詳細URL： http://samegai.siga.jp/
早春の養鱒場で動物たちを探そう(イメージ)
◆楽しいプログラムがいっぱい！
豊かな自然に囲まれた養鱒場の中を探検しながら答えを探す「アニマルウォーク」や自分で釣った魚を自分で焼く「めざせ、塩焼き名人」、木工製品やアクセサリーなどさまざまな作品を作るワークショップ、オリジナルのピザやバーガー、ハヤシライス、ポン菓子、スイーツ販売など、親子や友人、お一人からでも楽しめるプログラムが満載です。
大人気の釣り場は子どもから大人まで楽しめます
釣った魚は塩焼きでいただけます
◎早川鉄兵のアニマルウォーク2026
昨年も大人気だったプログラム。切り絵作家・早川鉄兵さんが創り出す動物たちが養鱒場の中に隠れています。地図を手掛かりに探し出してクイズに答えると、ガチャガチャを回してオリジナル缶バッジやバッグなどがもらえます。
参加無料、毎日先着100名。
◎めざせ、塩焼き名人！
養鱒場で釣った魚を自分で焼き上げます。参加者には「焼き名人の修了証」を差し上げます。
予約不要、参加費200円 ※魚釣り150円、魚代1匹400～500円程度が別途必要です。
◎マーケット
毎日いろいろな出店者が自慢の逸品やさまざまなワークショップを実施します。
◆出店予定者(順不同)※出店日など詳細はチラシをご参照ください。
レイカディアえにしの会
園芸教室
小仏彫刻の会
龍谷大学 龍谷エクステンションセンター
彦根総合高校 書道部
彦根総合高校 フード＆スイーツ
Special good morning
百匠屋
sachi工房
ポリマークレイアート
KOS crayon
成安造形大学 びわ湖の庭～醒井養鱒場でみつけた！～
成安造形大学～あなただけのさめがい生き物カード～
米原市立米原中学校・米原学区地域学校協働本部
米原市立河南中学校(ボランティア協力)
M&R
木楽
滋賀県水産課(ビワマス試食)
【開催概要】
名称 ： 「さめがい探検マーケット2026」
開催日時： 2026年3月20日(金祝)～3月22日(日) 10:00～15:00
開催場所： 醒井養鱒場(滋賀県米原市上丹生1570)
主催 ： 醒井養鱒場・滋賀県水産課
入場料 ： 大人570円、大学生340円、高校生以下無料
駐車場 ： 普通車400円、バイク200円
★無料シャトル便の試験運行あり。
詳細は醒井養鱒場HPをご参照ください。
http://samegai.siga.jp/?p=14626
【滋賀県醒井養鱒場】
まもなく創立150周年を迎える醒井養鱒場は、マス類の生産・供給、観光、学習及び研究の機能をもつ滋賀県立の施設。
明治11年(1878年)に設立された日本でもっとも歴史のあるマス類の増養殖施設の一つ。
養鱒場を取り巻く環境は、深山幽谷として自然景観に勝っており、霊仙山(1,094m)山麓の鍾乳洞から湧き出る清水を使ってイワナやアマゴ、ニジマス、ビワマスが育てられ、「日本の渓流魚の里」とも言われている。
【早川鉄兵氏 プロフィール】
切り絵作家。1982年、石川県金沢市生まれ。
小さいころに、母親と一緒に切り紙遊びをしたことをきっかけに切り絵を始める。
滋賀県、伊吹山の麓を拠点に、日々出逢う自然や野生動物の姿を伸びやかに描く。
精密な切り絵作品にとどまらず、大掛かりなインスタレーションやライトアップを手がけるなど、新しい切り絵表現の可能性を模索している。
早川鉄兵氏