淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、淡路島産苺を贅沢に使用した『春を纏う苺のズコットケーキ』を3月14日（土）から5月31日（日）までの春限定で提供いたします。春を纏う苺のズコットケーキ：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/spring-zuccotto/

海の舎では、春のはじまりを告げる苺づくしのズコットケーキをご用意しました。ズコットケーキには、淡路島の穏やかな気候に育まれた大粒の苺を惜しみなく使用し、どこから食べても苺と出会える贅沢な一品です。ズコットケーキのクリームは、苺風味に。ふんわりとした苺クリームの中に、みずみずしい果汁が広がり、まるで苺そのものを頬張っているかのような満足感が訪れます。さらに仕上げには春のエディブルフラワーをあしらい、見た目にも華やかに彩りました。春のよろこびを、旬の苺をいっぱいにとじ込めたズコットケーキでご堪能ください。

青海波 海の舎『春を纏う苺のズコットケーキ』 概要

提供期間：3月14日（土）～ 5月31日（日）内容：春のエディブルフラワーを散りばめた苺のズコットケーキ価格：2,750円（税込）詳細：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/spring-zuccotto/住所：青海波 海の舎（兵庫県淡路市野島大川70）HP：https://awaji-seikaiha.com/uminoya/Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/お問合せ：海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9110

