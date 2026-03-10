【新生活応援】今なら初回1,000円OFFでお得に利用可能！春の不調に最適なりらくるの春メニュースタート!

株式会社りらく

本格もみほぐしサービス利用者数No.1※のリーディングカンパニーとして、「りらくる」ブランドを全国で603店舗（2026年3月1日現在）展開する株式会社りらく（本社：大阪府大阪市、代表取締役：青木正太）は、春限定メニュー「みみスパ」、「春の足つぼ」を、全国のりらくる店舗にて2026年3月9日(月)～5月31日(日)まで期間限定で販売いたします。

※2021年3月ESP総研調べ/同一店舗名における店舗数/医療機関、有資格施術所を含まない/利用者数は延べ人数

■春限定オプションメニュー「みみスパ」

1.「ねおちスト※」による持続的な温熱効果

耳をじんわりと優しく包み込む温度で、いつもよりさらにリラックスしていただけます。

2.いつものメニューに手軽にプラス

全身もみほぐしや足つぼなど、お気に入りのメニューにオプションとして追加が可能。その日の気分で気軽にカスタマイズできます。

※「ねおちスト」は、株式会社コジットの登録商標です。本メニューでは同社の商品を使用しています。

※ 耳には多くの神経が集まっており、温めることで自律神経の乱れを整え、心身のバランスをサポートします。

■春のおすすめメニュー「春の足つぼ」

1. 春の寒暖差で疲れた足をリフレッシュ

春は寒暖差により、足の冷えやむくみを感じやすい季節です。おすすめの「足つぼ」メニューで全身の巡りを整え、春の重だるさを和らげます。

2.春の新生活で乱れた自律神経を足から整える

新生活が始まる春は自律神経が乱れて、いつもより疲れを感じやすい季節です。

「春の足つぼ」で足からじんわりほぐして心も身体もリラックスしていただける、心地良いストレスケアをお届けします。

■ 先行体験していただいた「お客様の声」

「りらくる」では、日頃から店舗に寄せられるお客様のリアルな悩みや、施術後の反応を大切にしています。

導入に先駆け、先行体験いただいたお客様からは、ご好評のお声が届いています。

みみスパを体験されたお客様のお声

・耳がじんわり温まったことにより、少し頭が重だるかったのが、楽になった気がしました。（30代女性）

・すごくリラックスした気分になれます。ドライヘッドスパと一緒にするとより気持ちいいかも。（50代男性）

・緊張がほぐれたりするので、癒されると思います。（30代女性）

・気分よく春を過ごしていただくのに、ぴったりなメニューだと思います。（50代女性）

春の足つぼを体験されたお客様のお声

・冷え性ですが、施術してもらった右足がすごくポカポカしてスッキリします。（50代男性）

・（りらくるの足つぼは）痛いとかはないので、気軽に受けられます。（30代女性)

・足の指がけっこう動くようになるので、歩くのも楽になります。（60代男性）

■【期間限定】新生活応援キャンペーン！

新生活のスタートを全力でサポートするため、新メニュー「みみスパ」、「春の足つぼ」を含む全メニューでお使いいただける、りらくるを初めてご利用の方限定のお得なキャンペーンを実施いたします。

・特典：今なら春メニューでも使える！新規アプリ会員様限定1,000円割引

・期間： 2026年3月10日(火) ～ 2026年5月31日(日)

・クーポン獲得方法：以下の専用URLから、ページを保存ください。(スクリーンショットでも可)

⇒ https://relxle.com/usr/pressrelease_2603(https://relxle.com/usr/pressrelease_2603)

・ご利用方法：受付時に、保存したクーポン画面をスタッフへご提示いただくだけでOKです！

■ アプリ会員登録で、りらくるがもっと身近に、もっとお得に。

りらくるのアプリ会員は会員特別料金でのご利用や、ポイントが貯まるなどお得な特典がいっぱい。この機会にぜひ、便利でお得な公式アプリ会員にご登録ください。

【アプリ会員のご登録はこちらから】

https://relxle.com/usr/about_login

■メニュー詳細

・名称：みみスパ（オプションメニュー）、春の足つぼ

・販売開始日：2026年3月9日(月)～

・対象：もみほぐし、足つぼ、ヘッドスパ等の各メニューをご利用の方

・価格：みみスパ 340円(税込) ※オプション価格

春の足つぼ 平日/アプリ会員価格 30分/2,600円(税込)～

詳細を見る :https://relxle.com/usr/springmenuall2026

＜りらくるについて＞

全身もみほぐし「りらくる」は平日/アプリ会員価格60分/3,600円（税込）～で施術を実施いたします（オールハンド/すべてベッドで施術）。私たち「りらくる」がお客様にご提案するのは、 ヘルスケアから始まる一生を通じたライフケア。もみほぐし・足つぼ・ハンドリフレ・ドライヘッドスパ等、ココロもカラダも、いつも元気ではつらつと、人生をエンジョイしていただく。生きる喜びを実感できる毎日のために、 私たち「りらくる」はライフケアを提供します。

■株式会社りらく 会社概要

会社名 ： 株式会社りらく https://relxle.com/

設立 ： 2010年1月8日

代表者 ： 代表取締役社長 青木 正太

従業員 ： 196名 ※グループ会社連結 パート含む（2025年1月1日現在）

事業内容： リラクゼーションスペースの運営

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目2番1号 大阪ベイタワーオフィス