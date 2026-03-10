北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE」をリブランディングし、抹茶×フレーバーの6製品を3月23日（月）より順次新発売

株式会社伊藤園

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、海外で広がる抹茶需要の高まりを背景に、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（※1）をリブランディングし、“世界が愛した、自由なmatcha。”を新たなコンセプトに、「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」「同 抹茶アーモンドラテ」など全6製品を、3月23日（月）より順次新発売します。世界で広がる抹茶の楽しみ方を日本に逆輸入し、抹茶を日常の選択肢として提案してまいります。

「matcha LOVE」ブランドサイト：https://www.itoen.jp/matchalove/

PR動画：https://youtu.be/wD39REsMX54

海外を起点に拡大する、抹茶のグローバル需要

近年、抹茶は日本の伝統文化を象徴する存在にとどまらず、海外では「健康的でおしゃれな食材」「ライフスタイルに寄り添う飲み物」として定着しつつあります。抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トン（※2）を超え、北米や欧州、アジア各国において、抹茶ラテや菓子類、加工食品の原料として日常的に楽しまれる存在へと広がっています。

このような海外需要の拡大は、単なる一過性のトレンドではなく、健康志向やSNSを通じたライフスタイル化を背景とした、持続的な需要構造の変化と考えられます。一方、国内においては「抹茶＝伝統文化」「特別な嗜好品」といったイメージが強く、海外で広がっている自由でカジュアルな抹茶の楽しみ方は、まだ十分に浸透しているとはいえない状況です。

世界で育った抹茶の楽しみ方を“逆輸入”

「matcha LOVE」は、2013年に北米で誕生した、本格的な抹茶をカジュアルに楽しめる抹茶ブランドです。今回のリブランディングでは、コーヒーや紅茶と並ぶカフェの定番メニューとして、アーモンドミルクやフルーツなど多様な素材と組み合わせながら自由なスタイルで楽しまれてきた抹茶の価値観を改めて逆輸入し、ブランドを再定義します。“世界が愛した、自由なmatcha。”をコンセプトに、世界で受け入れられてきた抹茶の価値観を、若年層や女性を中心に、日常の中で気軽に楽しめるブランドとして展開していきます。

多様な楽しみ方を一気に提案する、6製品を同時展開

世界的な抹茶需要の拡大に伴い、原料確保や生産体制の重要性も高まっています。当社はこれまで、抹茶の品質維持と安定供給に向けて、生産・調達体制の整備に取組んできました。

「matcha LOVE」ブランドでは、そうした基盤のもと、抹茶が持つ自然な香りや苦みを活かしながら、ストロベリーやアーモンド、ココナッツなど、海外で親しまれている素材と抹茶を掛け合わせた「抹茶×フレーバー」の6製品を同時展開します。ドリンク製品だけでなく、家庭でも楽しめる粉末タイプもラインアップし、抹茶を特別なものではなく、シーンや気分に合わせて自由に楽しむ存在として提案します。今後、季節限定品など更なるラインアップ拡充を計画しています。

当社は本ブランドを通じて、抹茶をコーヒーや紅茶に次ぐ“第3のカフェ飲料”として提案し、若年層や女性を中心に、抹茶の新しいカフェ文化を創出することで、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。

（※1）「matcha LOVE」は、当社グループのITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。

（※2）資料：財務省貿易統計 2025年 日本茶輸出実績

≪製品特長・概要≫「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」

海外の抹茶カフェで人気の「抹茶×ストロベリー」をイメージした抹茶ラテです。国産抹茶を100%使用し、伊藤園独自の特許技術で抹茶の色合いを保ちながら、ストロベリーの甘酸っぱい香りの中に、抹茶の香りがふわりと広がる、満足感のある味わいが特長です。

製品名：「matcha LOVE 抹茶ベリーベリーラテ」

品名：清涼飲料水

容量・容器：280mlボトル缶

希望小売価格税込（税別）：216円（200円）

発売日：3月23日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」

海外の抹茶カフェで人気の「抹茶×アーモンドミルク」をイメージした抹茶ラテです。国産抹茶を100%使用し、伊藤園独自の特許技術で抹茶の色合いを保ちながら、アーモンドの香ばしさと抹茶のほどよい苦みが調和した、軽やかで飲みやすい味わいが特長です。

製品名：「matcha LOVE 抹茶アーモンドラテ」

品名：清涼飲料水

容量・容器：280mlボトル缶

希望小売価格税込（税別）：216円（200円）

発売日：3月23日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE 抹茶パンナコッタ」

海外で人気の「抹茶×ココナッツ」をイメージした、食感も楽しめるパンナコッタ風のゼリー飲料です。国産抹茶100%を使用し、伊藤園独自の技術を応用することで、抹茶の色合いを保ちながら、ココナッツ風味の濃厚なミルク感と抹茶のほろ苦さが調和した、フルフルとした食感が特長です。

製品名：「matcha LOVE 抹茶パンナコッタ」

品名：清涼飲料水

容量・容器：270gボトル缶

希望小売価格税込（税別）：237円（220円）

発売日：4月6日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE 抹茶クラウドココナッツ」

海外で人気の「抹茶×ココナッツ」を取り入れた、南国感のある抹茶製品です。国産抹茶100%を使用し、水や牛乳で溶かすだけで、ココナッツのやさしい甘みと抹茶の風味が重なり合う、軽やかな味わいをお楽しみいただけます。

製品名：「matcha LOVE 抹茶クラウドココナッツ」

品名：粉末清涼飲料

容量・容器：75g

希望小売価格税込（税別）：594円（550円）

発売日：3月23日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE 抹茶レモネード」

海外の抹茶カフェで人気の「抹茶×レモン＆ライム」を取り入れた、家庭でも手軽にお楽しみいただける抹茶製品です。国産抹茶100%を使用し、水や炭酸水で溶かすだけで、爽快感のあるレモン＆ライムの風味と抹茶のほどよい苦みが特長です。

製品名：「matcha LOVE 抹茶レモネード」

品名：粉末清涼飲料

容量・容器：75g

希望小売価格税込（税別）：594円（550円）

発売日：3月23日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE 抹茶ラテ CUP」

海外で広がる自由でカジュアルな抹茶を、カップ入りのセット製品（※3）として日常の中で手軽に楽しめる抹茶ラテです。お湯でも水でも簡単に溶ける設計で、シーンを選ばず気軽に抹茶ラテをお楽しみいただけます。国産抹茶100%を使用し、抹茶本来の風味を活かしながら飲みやすい味わいに仕上げました。

（※3）セット内容：カップ1個、フタ（飲み口付き）1つ、抹茶ラテスティック1本、マドラー1つ

製品名：「matcha LOVE 抹茶ラテ CUP」

品名：粉末清涼飲料

容量・容器：15ｇ(1本)カップ

希望小売価格税込（税別）：216円（200円）

発売日：3月23日（月）

販売地域：全国

「matcha LOVE」ブランドのPR

「matcha LOVE」ブランドのコンセプト“世界が愛した、自由なmatcha。”のもと、海外で広がっている自由でカジュアルな抹茶の楽しみ方をSNSやブランドサイトを通じて配信します。

放映開始：2026年3月23日（月）

URL： https://youtu.be/wD39REsMX54

Instagram： https://www.instagram.com/matchalove.jp/(https://www.instagram.com/matchalove.jp/)