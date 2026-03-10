【藤田観光株式会社】大学生発のアイデアが事業化への可能性を広げる！藤田観光70周年記念「ビジネスアイデアコンテスト」本選開催

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社（本社：東京、代表取締役兼社長執行役員：山下 信典）は、2026年2月20日(金）、藤田観光70周年記念「ビジネスアイデアコンテスト2025」の本選審査および授賞式をホテル椿山荘東京にて開催いたしました。

産学連携による新規事業創出を目的に、2023年から実施している本コンテストは、今年で第3回を迎えました。これまでの参加者総数は延べ400名にのぼり、新たな視点をもたらす学生との協創の場として、そして学生の皆さまが学びを実践につなげる機会として、年々発展を続けています。

本選には全国から寄せられた多数の応募の中から書類選考を通過した10組が登壇し、それぞれ10分間のプレゼンテーションおよび質疑応答に臨みました。今年は、学生ならではの斬新かつユニークなアイデアや高い調査力が一層際立ち、学内の学びを実践につなげた質の高い提案が数多く見られました。審査員からは「いずれの提案も、当社だけでは到達しづらい発想や切り口が盛り込まれており、多くの気づきと学びを与えてくれる内容だった」とのコメントが寄せられました。

■「藤田観光ビジネスアイデアコンテスト2025」本選 表彰結果

【最優秀賞】山根 禎さん、生貝 悠人さん（京都大学）

作品名：「クロニカルジャーニー」

【優秀賞】香山 壱星さん（東京農工大学）

作品名：「収穫トリップ ～実りがそのまま旅費になる～」

【特別賞】森田 海月さん・高橋 来土さん・庭月野 蓮さん（文教大学）

作品名：「藤田観光のおもてなしを日本の玄関口で」

【他、本選参加者 ※エントリー順】

■今後の展望

当社では、本コンテストで生まれたアイデアの一部について社内での検討を進め、事業化や実証に向けた展開を模索してまいります。 また、本取り組みを通じて、学生の皆さまに実践的な学びの場を提供するとともに、観光・ホスピタリティ業界への理解を深めていただく機会を創出し、業界全体のさらなる発展に寄与してまいります。 こうした継続的な産学連携の取り組みを通じて、当社の社是である「潤いのある豊かな社会の実現」および長期ビジョン「みんなが笑顔になるために、ライフスタイルに寄り添うユニークな事業展開で、成長し続けます。」の実現を目指してまいります。

■藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■藤田観光グループのSDGsへの貢献について

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤い

のある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り

組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと

捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs（持続可能

な開発目標）」の理念に相通じるものです。今後も当社は「SDGs」の達成に寄与できるよう、事業を

通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

