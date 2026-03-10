【日本一の星空】長野県阿智村　伍和 原の平座禅草公園にて「原の平地区座禅草まつり」開催

株式会社阿智昼神観光局

長野県阿智村伍和の原の平座禅草公園では、2026年3月14日(土)、15日(日)に、原の平座禅草まつり(主催：原の平活性化委員会)を開催します。

阿智村伍和の原の平座禅草公園では、2月下旬から3月末にかけて、ザゼンソウが見ごろを迎えます。

座禅草まつり開催期間中は、豚汁のふるまい、肉まん、地元野菜・果物の販売、加工品の販売などを行います。

頭巾をかぶったお坊さんが座禅を組んでいるような姿のザゼンソウ。春の訪れを告げる座禅草まつりに是非お出かけください。

開催概要

■期間

2026年3月14日(土)～3月15日(日)

■時間

10：00～15：00

■場所

原の平座禅草公園 〒395-0302 長野県下伊那郡阿智村伍和5361-57

■駐車場

あり(5台程)

■主催

原の平活性化委員会

■協力

阿智☆昼神観光局

■お問合せ

阿智昼神観光局(9：00～17：30)

TEL：0265-43-3001

◇お越しいただくお客様の利便性を図り、今年度は村内に計8つの誘導看板を設置しました。

※令和7年度 長野県地域発元気づくり支援金を活用しています。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。

2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/