李錦記あんかけ企画第三弾は、NewDaysコラボ商品展開！李錦記オイスターソースが生み出す”コク旨”が決め手！『李錦記 × NewDays』コラボ商品 3月より発売開始

香港の老舗中華調味料メーカー李錦記は、株式会社 JR 東日本クロスステーション リテールカンパニーが運営するコンビニエンスストア「NewDays」とのコラボ商品を3月17日(火)よりJR東日本エリアのNewDaysにて発売いたします。

李錦記オイスターソースの“コク旨”をあんかけ料理を通して伝えるべく、李錦記では全三弾にわたってイベントやコラボを展開しております。まず、第一弾では、2月の「2026 さっぽろ雪まつり」にて、李錦記オイスターソースを使用した李錦記「あんかけ料理」大食いスペシャルイベントを実施。続く第二弾では、横浜・大阪・長崎の店舗とコラボし、李錦記オイスターソースをたっぷり使用したあんかけメニューを3月15日より展開します。

そして、第三弾となる今回のNewDaysとのコラボ。李錦記のオイスターソースを使った“コク旨”な3つのコラボ商品をぜひお楽しみください。

NewDaysで李錦記オイスターソースを使った“コク旨”なコラボ商品販売！

手軽に「NewDays」にて李錦記オイスターソースのコク旨を楽しめるコラボ商品を展開。「8品目の中華丼」は白菜、玉葱、人参、小松菜、もやしときくらげ、海老・豚肉の８品目具材を使用した、李錦記オイスターソースが香る中華丼です。「二段中華幕の内弁当」は甘酢から揚げ、肉団子、焼きそばに李錦記オイスターソースを使用！他にも海老と卵のチリソース和え、野菜と玉子の中華風炒め、肉焼売、中華風春雨サラダと色々な中華のおかずが楽しめる幕の内弁当です。「黒炒飯おにぎり」は、李錦記のオイスターソースと中国醤油（老抽）が決め手。 直火炒めの香ばしさ と、オイスターソースのコクと旨味が味わえます。

コク旨！8品目の中華丼 598円（税込み）コク旨！二段中華幕の内弁当 680円（税込み）※販売エリア 首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手コク旨！黒炒飯おにぎり 225円（税込み）※販売エリア 首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手・新潟駅

「李錦記」のミニチュアチャームがもらえる「あんかけフェア」を開催！

「あんかけ料理」大食いイベントを皮切りに、第二弾のイベントとして 3月15日から3月31日までの間、日本を代表する中華街である横浜、大阪、長崎の対象店舗でコラボキャンペーンを実施！花冷えの時期に、李錦記オイスターソースをたっぷり使用した対象のほかほかあんかけメニューを食べると、馴染み深い李錦記オイスターソース商品のミニチュアチャーム全3種の中から、いずれか1個をプレゼント！

■開催期間：3月15日(日)～3月31日(火)

■開催店舗：横浜『横浜大飯店』、大阪『大陸風』、長崎『春夏秋冬』

※景品はなくなり次第終了となります。

※大阪『大陸風』は対象商品を含む1,500円以上のご注文で1会計につき、「李錦記」のミニチュアチャームを1つプレゼントいたします。

〈「李錦記」のミニチュアチャーム 〉

特製オイスターソースオイスターソース（チューブ入り）パンダブランドオイスターソース

〈対象メニュー〉※一部

横浜：横浜大飯店 『あんかけフェアセットメニュー（五目あんかけ炒飯）』1,870円（税込）※セットのデザートは「杏仁ソフトクリーム」か「エッグタルト」からお選びいただけます大阪：大陸風 『牛バラあんかけ揚げそば』昼1,000円（税込） 夜1,210円（税込）長崎：春夏秋冬 『海鮮おこげ』1,980円（税込）

※本施策は「NewDays」と関係ございません

2026 さっぽろ雪まつりにて、「あんかけ料理」大食いイベントを実施！

イベントの第一弾として、2月に北海道・札幌市で行われた「2026 さっぽろ雪まつり」では、李錦記のオイスターソースを使用した李錦記「あんかけ料理」大食いスペシャルイベントを実施。

チャンネル登録者110万人超の人気料理系大食いYouTuberロシアン佐藤さんが登場し、総重量3.5キロのあんかけ焼きそばにチャレンジしました。李錦記オイスターソースの豊かなコク旨が効いたあんかけ料理を食べて、「とてもおいしい！」と絶賛されました。

また、李錦記オイスターソースをたっぷり使用したあんかけ料理の美味しさを、より多くの方々に楽しんでいただけるよう、北海道エリアの対象中華料理店でもメニューを提供しました。

さらに、3月中旬からは、日本三大中華街である横浜・大阪・長崎の対象店舗でも、あんかけの対象メニューを展開します。

2026 さっぽろ雪まつりでの大食いチャレンジの様子は、下記よりご覧いただけます。

■開催日：2月8日（日）

■2026 さっぽろ雪まつり 李錦記「あんかけ料理」大食いスペシャルイベント見逃し配信

【大食い編】：https://youtu.be/J1uBtJyYIPI

【調理編】：https://youtu.be/ZcbW0ZBZ0lQ

※イベントはすでに終了しております

※本施策は「NewDays」と関係ございません

李錦記について

オイスターソースから始まった香港の老舗調味料メーカー。

李錦記（リキンキ）は百年以上の歴史を持つ、香港の大手中華調味料メーカー。創業当時から伝わる秘伝の製法によりおいしさを守り続けている定番のオイスターソースをはじめとして、鶏がらスープの素、合わせ調味料など、高品質で安心できる商品を発売しています。世界100ヶ国以上で一流シェフから家庭まで幅広く愛用されている調味料ブランドとして、農場から食卓まで製造の各工程で厳密な品質管理を行っており、その本格的な味わいは世界に広く認められています。

