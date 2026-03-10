宝酒造、「タカラcanチューハイ」〈国産りんご〉 3月31日(火)数量限定発売

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、1984年に誕生した日本初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ」ブランドから、数量限定のフレーバー〈国産りんご〉を、3月31日（火）に全国で、新発売します。

このフレーバーは、オンラインファンコミュニティ「寶ファンコミュニティ」内で実施したアンケートの中で飲んでみたいフレーバー第1位に「りんご」が選ばれたことから開発をスタートしました。「タカラcanチューハイ」は、原料にこだわったワンランク上の“プレミアムチューハイ”として、贅沢な味わいを実現するために、国産りんご果汁を使用しました。

また、昨年10月に実施したファンミーティングの中で、実際にタカラcanチューハイファンのお客様による味わいとデザイン評価を反映し完成したこだわりの新フレーバーです。

当社は、“「タカラcanチューハイ」〈国産りんご〉”を数量限定で発売することで、長年ご愛飲いただいているファンのご期待にお応えするとともに、初めての方にもその魅力を体験いただける機会とし、「タカラcanチューハイ」ブランドの活性化と更なる育成に努めてまいります。

そして、これからも確かな技術で「和酒」の新たな美味しさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

■商品特長

「タカラcanチューハイ」〈国産りんご〉は、国産りんご果汁使用により、芳醇な味わいをお楽しみいただけます。また、当社が保有する約85種類の中から、13種類※1を厳選。“樽貯蔵熟成酒”を2倍※2使用し、深みのある焼酎の味わいと贅沢な飲みごたえに仕上げた、辛口プレミアムチューハイです。

※1:「タカラcanチューハイ」〈レモン〉は11種類の樽貯蔵熟成酒を使用

※2:「タカラcanチューハイ」〈レモン〉比

■担当者コメント

「〈国産りんご〉は、タカラcanチューハイのファンの皆さまの期待と、実際の評価から完成した特別なフレーバーです。「タカラcanチューハイ」らしい贅沢なお酒感と芳醇なりんご感をお楽しみください。長年愛していただいている方にはもちろん、新たなお客様にもぜひお試しいただきたい商品です。」

ファンミーティングについてはこちらの記事をご覧ください。

（TaKaRa STORIES）https://www.takara.co.jp/story/1188581_2231.html

【商品概要】

商品名：「タカラcanチューハイ」〈国産りんご〉

品目：リキュール（発泡性）

アルコール分：8％

果汁分：5％

純アルコール量：1本あたり22g

容量／容器：350ml／アルミニウム缶

梱包：24本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：248円

発売地域：全国 発売日：2026年3月31日（火）

【参考】タカラcanチューハイ ブランドサイト https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/regular/

宝酒造はオンラインコミュニティ「寳ファンコミュニティ」のメンバー（無料）を募集中です。

（https://www.beach.jp/community/TAKARA/index）

タカラcanチューハイ発売35周年の2019年に立ち上げ、登録者数は約13万人（2026年3月10日現在）。宝酒造のつくるチューハイが大好きな人が集まる、デジタルな居酒屋空間として、“「タカラcanチューハイの間」”・“タカラ「焼酎ハイボール」の間”・“大広間”をオープンしています。