【ココモーラ】auでんきの利用者100人にアンケート調査を実施
調査サマリー
直接的な電気代の安さよりもポイント還元や安心感に支持が集まっている
- 乗り換え手続きについては「auショップでの対面申込がよかった」が67%で最多。WEB手続きが主流のなか、スタッフに直接相談しながら進められる大手ならではの安心感が支持されている。
- 利用者の60%が「Pontaポイントが毎月貯まる」点をメリットに挙げている。電気代そのものは「以前と変わらない」という人が56%だが、ポイント還元やスマホとのセット割によって、家計トータルでの実質的な節約を実感している。
- 注意点として、約36%が「直接の値引きではなくポイント還元であること」を挙げている。現金値引きを希望する人や、au・UQ mobileユーザー以外にはメリットが薄いと感じられる側面も明らかになった。
auでんきに関する独自アンケート調査
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_1_05a605a0873b1cb973c4cd1e24c10719.jpg?v=202603100451 ]
■auでんきに乗り換える際の手続きやサポートはどうでしたか？
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_2_83362e0d9dc897ca67b7f2dc5b4d2921.jpg?v=202603100451 ]
■auでんきに切り替えて、月々の電気料金はどう変化しましたか？
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_3_7c4956a74b365466d2fdbba8c25e5b28.jpg?v=202603100451 ]
■auでんきを利用してみて、気に入っているポイントは？
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_4_917ff4103feded2f1c0c2541768a9d5e.jpg?v=202603100451 ]
■auでんきを契約する前に知っておいた方がいい注意点は？
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_5_8a9a7a0712b993611e0fbd567bb147ba.jpg?v=202603100451 ]
■auでんきを実際に使ってみた総合満足度は？
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/505_6_5ef7acb77dcb5b266845eca9b8c9a9e0.jpg?v=202603100451 ]
ココモーラについて
ココモーラ(https://cc-moola.com/)は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」という由来からきております。日常生活に関わる様々なモノの情報を紹介・比較しているサイトです。ココモーラを利用するすべてのユーザーが、最良な選択ができるようサポートすることを目指しております。
株式会社ゼロアクセルについて
所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F
代表者：代表取締役 大福 裕貴
設立：2020年4月
事業内容：メディア運営事業
公式サイト：https://zero-accel.co.jp/
