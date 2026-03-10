「DXTEEN」のメンバー6人が出演！飲酒運転撲滅プロジェクト特別番組 『SDD TOKYO MEETING 2026 supported by Pernod Ricard Japan』

株式会社エフエム大阪

FM大阪が推進する飲酒運転撲滅プロジェクト 「STOP! DRUNK DRIVING PROJECT（SDDPROJECT）」の一環として、 特別番組『SDD TOKYO MEETING 2026 supported by Pernod Ricard Japan』を、 2026 年3月15日(日) 19:00より放送いたします。

ゲストには、LAPONEエンタテインメント所属の大人気グローバルボーイズグループ 「DXTEEN（ディエックスティーン）」から、大久保波留さん、谷口太一さん、田中笑太郎さん、寺尾香信さん、 平本健さん、福田歩汰さんの6名がフルメンバーで登場！ DJ RIO のナビゲートのもと、「飲酒運転をなくすために、何ができるか」をテーマに、 NICO（ファン）の皆様を招いて東京・半蔵門で行われたプレミアムな公開収録の模様をお届けします。

番組では、メンバー全員が20歳（成人）を迎えた大人のアーティストとして、 お酒との正しい付き合い方や飲酒運転撲滅に向けた熱いトークを展開。 最年少の田中笑太郎さんが「5カ月前、ハタチになったときに飲んだ」というプライベートなエピソードも 飛び出します。さらに、2025年の刑法改正で新設された「拘禁刑」や、電動キックボードの罰則など、 同乗者も含めた正しい法律の知識をクイズ形式で出題。 NICOの皆様と一緒に、楽しくかつ真剣に正しい知識を学ぶ一幕も。 会場に集まったファンとの一体感あふれる拍手やリアクションとともに、 音楽とトークのチカラで飲酒運転撲滅の輪を広げる特別な55分間をお楽しみください。

～DXTEEN プロフィール～

JO1、INI の弟分として、2023年5月にデビューした6人組グローバルボーイズグループ。 グループ名には「DREAM X TEEN」という夢を目指し、その過程で失敗があっても諦めずに挑戦を続け、 拡張・拡大していく⻘春の“無限な可能性”が込められている。 高いパフォーマンススキルと、等身大のフレッシュな魅力で関わるものすべてを魅了し、 現在最も勢いのある新世代アーティストとして注目を集めている。

【番組概要】

タイトル︓『SDD TOKYO MEETING 2026 supported by Pernod Ricard Japan』

放送日時︓2026年3月15日(日) 19:00～19:55

出演︓DJ RIO ゲスト︓DXTEEN(大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰)

提供︓ペルノ・リカール・ジャパン株式会社

※関西地方にお住まいの方はradikoのタイムフリー、

エリア外の方もradikoプレミアムのエリアフリー機能でお聴きいただけます。