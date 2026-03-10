2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ‘THE WAY for US’ 本日3/10(火)18時よりファンクラブ2次先行(抽選)開始！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジョンヒョプを応援してくださり、誠にありがとうございます。

ドラマ『Eye Love You』『無人島のディーバ』『偶然かな。』などで人気を確立し、爽やかで優しい魅力を届けてきたチェ・ジョンヒョプ。

待望の主演最新作『君がきらめく季節に』にて再び注目が集まっている中、皆さまと心あたたまるひとときを過ごしに帰ってきます！

さらに、今回初めてVIPチケットをご用意いたしました！

VIPチケット特典として、皆さまの大切な思い出となるグループフォト撮影会を実施のほか、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズもご用意し、CHAEstの皆さまとチェ・ジョンヒョプがともに歩む“これから”へつながる、特別なひとときをお届けいたします。

さらに、ファンクラブ会員様限定！

本公演にご参加の方の中から抽選で、合計200名様（各公演100名様）をヒョプライズイベントにご招待いたします！

恒例のヒョプライズ企画も、今回も盛りだくさんでお届けします！

詳細は後日発表いたしますので、ぜひご期待ください！

そして、ファンクラブ2次先行(抽選)が本日3月10日(火)18時から受付スタート！

2026年のきらびやかな春の日に、皆さまと一緒に笑って楽しみながら、またひとつ素敵な思い出を作りましょう！

【公演タイトル】

2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ‘THE WAY for US’

【公演スケジュール】

■東京/東京国際フォーラム ホールA

2026年5月23日(土) 開場17:00 /開演18:00

2026年5月24日(日) 開場16:00 /開演17:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\21,000(税込)

＜VIPチケット特典＞

・グループフォト撮影会

・限定グッズ

■一般チケット

\14,300(税込)

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要です。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※各特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※各特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【ファンクラブ2次先行(抽選)】

■受付期間：2026年3月10日(火)18:00～3月16日(月)23:59

■当落発表：2026年3月19日(木)18:00～

お申し込みはチェ・ジョンヒョプ ジャパン オフィシャル ファンクラブ「FC NEWS」より

※ファンクラブ先行期間内に有料正会員ご入会いただいた方もお申し込み可能です。

ただし、ご入金反映までお時間をいただくことがあり、先行受付期間に間に合わない可能性がございます。日程に余裕をもってご入会ください。

※先着順ではございません。受付期間内にお申し込みいただいたすべての方を対象に、厳正なる抽選を行います。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

※受付開始時間になりましたら「チケットぴあ」の受付ページが表示されます。

※お申し込みには、「チケットぴあ」の無料会員登録が必要です。チケットのお申し込み状況などは「チケットぴあ」のマイページにてご確認いただけます。

※お申し込み前に注意事項を必ずご確認ください。

【その他チケット販売スケジュール】

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

■グローバル先行(先着)

受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月24日(金)18:00～各公演の2日前まで

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」、「グローバル先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

■お問い合わせ先

CHAE JONG HYEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@chaejonghyeop-official.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)

今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

オフィシャルサイト：https://chaejonghyeop-official.jp/

オフィシャルX：https://x.com/cjh_official_jp