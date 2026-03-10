新シリーズ追加＆サイズ展開拡大でラインアップがより豊富に！ AQUA 住宅設備用ルームエアコン2026年モデル発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、住宅設備用ルームエアコンのスタンダードモデル「Eシリーズ」最新機種と、新たに追加されるスタンダードモデル「JSシリーズ(※1)」を2026年4月上旬より、さらにハイグレードモデル「AXシリーズ」の最新機種を2026年6月上旬より発売いたします。

AQUAのルームエアコンは、室内機・室外機の内部洗浄機能「ダブル凍結クリーン」や耐塩害仕様、ヤモリ侵入防止などに対応した「長持ち室外機」を全モデルに標準装備するなど、高い清潔性と耐久性、メンテナンスのしやすさが特長の製品です。昨今の物価高騰に伴い電気料金の負担も増大する中、日々の生活に欠かせない家電として、使いやすい省エネ機能にもこだわっています。

このたび、既存のハイグレードモデル「AXシリーズ」、スタンダードモデル「Eシリーズ」に加え、新たにスタンダードモデル「JSシリーズ(※1)」をラインアップに拡充いたします。「JSシリーズ(※1)」は、ダブル凍結クリーン、耐塩害対応とヤモリ侵入防止に対応した長持ち室外機、温度みまもりなど、主要機能を他シリーズ同様に標準搭載したコストパフォーマンスの高いモデルです。

また、「AXシリーズ」は、能力展開を拡大することで、一人暮らしからファミリー向けリビングまで選んでいただけるよう幅広い選択肢を提供し、より多様な住環境やニーズにお応えしてまいります。

※1：JSシリーズは住宅設備事業者向け商品です。

AQUA住宅設備用ルームエアコン「AXシリーズ」「Eシリーズ」「JSシリーズ(※1)」の主な特長

1．「ダブル凍結クリーン」でエアコンの室内機も室外機も熱交換器の汚れを凍らせて洗浄(※2)[対象機種：全シリーズ]

2．耐塩害仕様＆ヤモリ侵入防止の「長持ち室外機」を標準装備でサビや腐食から守る [対象機種：全シリーズ]

3．AIが運転を自動で最適化し、常に快適な空間を保つ [対象機種：AXシリーズ]

4. スマホアプリとの組み合わせで、遠隔操作や睡眠時のコントロールなどスマート操作 [対象機種：AXシリーズ]

5．お手入れかんたんな「フィルター自動お掃除」 [対象機種：AXシリーズ]

【AQUA住宅設備用ルームエアコン「AXシリーズ」「Eシリーズ」「JSシリーズ(※1)」商品特長】

●「ダブル凍結クリーン」でエアコンの室内機も室外機も熱交換器の汚れを凍らせて洗浄(※2)[対象機種：全シリーズ]

エアコン内部の汚れは、放置すると効きが悪くなるだけでなく、ニオイやカビの原因にもなります。AQUAの「ダブル凍結クリーン」は、汚れがたまりやすく手入れがしにくい室内機と室外機の熱交換器を徹底洗浄(※2)。頑固な油汚れやホコリを凍らせ、一気に解凍・洗浄(※2)することで汚れを落とします。さらに、仕上げに56℃で加熱・乾燥を行い水分を残さずカビの繁殖を抑えるため、清潔な状態を保つことが可能に。AQUAのルームエアコン全機種に搭載されたイチオシ機能です。

●耐塩害仕様「長持ち室外機」を標準装備でサビや腐食から守る [対象機種：全シリーズ]

室内機・室外機に腐食やサビを抑えるブルーフィンコーティングを施しました。また、室外機はサビに強い鋼板塗装や、耐食性のあるネジを採用した耐塩害仕様となっています。プリント基板はシリコンコーティングで保護するとともに、2026年モデルからヤモリ侵入防止シートを搭載することで、小動物の侵入による故障や経年劣化も防止。さらに、これらを全モデルに標準装備しているため、耐久性に優れており長期使用が可能で、コストパフォーマンスの良さも間違いなし！

●AIが運転を自動で最適化し、常に快適な空間を保つ [対象機種：AXシリーズ]

室内の温度・湿度、外気温度や日射量、時間経過を管理し、AIが使用環境に応じて運転内容を最適化します。また、室内の人の不在を検知した場合は30分ごとに設定温度を調整し、消費電力を抑える「不在節電」が新機能として追加されました。常に快適な空間を保ちながら、消し忘れや過度な使用を防ぐことで、AIが省エネの最適化を叶えます。

●スマホアプリとの組み合わせで、遠隔操作や睡眠時のコントロールなどスマート操作 [対象機種：AXシリーズ]

「Haismart」アプリとの連携により、家中のエアコンをスマートフォンひとつでコントロール。オン・オフ操作はもちろん、運転状況の確認やタイマー管理といった細かい設定まで、場所を選ばず遠隔操作ができます。さらに、スマートスピーカーと連携させれば音声操作(※3)も可能で、より便利に。また、睡眠中の室温を30分間隔でカスタム設定できる「おやすみ曲線」機能を搭載。体調や季節に合わせた、快適な睡眠環境づくりをサポートします。

「Haismart」アプリ詳細 ： https://aqua-has.com/lp/aircon_haismart/(https://aqua-has.com/lp/aircon_haismart/)

※2：すべての汚れを洗い流せるものではございません。冬期など、温度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※3：音声操作についてはスマートスピーカーとの連携が必要です。

●お手入れかんたんな「フィルター自動お掃除」 [対象機種：AXシリーズ]

エアコン運転停止後、約8分間でフィルターを自動でお掃除(※4)。お掃除ブラシが付着したホコリをかき取り、ダストボックスに落とします。ダストボックスは取り外しが簡単で、お掃除時期は「お手入れサイン」がお知らせします(※5)。

※4：ホコリの付着する量が多い場合や、油汚れ・たばこのヤニなどがフィルターに固着する環境では汚れが取り切れない場合があります。

※5：フィルター掃除／内部洗浄ランプが点滅中は、フィルター掃除運転は不可となります。

【世界基準のエアコン品質 「AQUA Quality」】

1985年からルームエアコンの開発・販売を行い、世界で年間約2,500万台(※6)の販売実績を持つハイアールのグループ企業として、AQUAは世界基準のさまざまな厳しい試験、検査を繰り返して、高品質を実現しています。高温試験・降雨試験などの過酷な環境での動作確認や、騒音試験・快適性能試験などの快適性を追求する試験を行い、確かな品質で製品を開発しています。

※6：2025年Haierグループ

※7：室外機の吸い込み温度。冷暖房能力を保証するものではありません。

※8：実際の豪雨での性能を保証するものではありません。

※9：輸送時の安全を保証するものではありません。

【製品概要】 AQUA 住宅設備用ルームエアコン

＜住宅設備用ルームエアコン専用サイト＞

AQUAは、2025年4月より住宅設備用ルームエアコンの販売を開始しました。家電卸事業者や住宅設備事業者向けに、製品の特長や導入のご検討に役立つ情報を提供しています。

https://aqua-has.com/biz_aircon/

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの

AQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9:00～18:30（365日）

・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

・携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）