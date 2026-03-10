国内最大級ASP「A8.net（エーハチネット）」、成果報酬のみでアプリ開発サービスを提供開始

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）は、日本最大級のアフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」を導入する企業様向けに、成果報酬型広告と連動して「自社公式アプリ」の開発・運用ができる新サービスの提供を開始いたします。

本取り組みにより、A8.netをご利用の企業様は初期開発費無料で自社のオリジナルアプリを作成し、新たな顧客獲得チャネルとしてご活用いただけます。

【新サービス提供の背景】

近年、顧客接点の強化やリピート率向上のために「自社公式アプリ」の重要性が高まっています。しかし、多くの企業において「開発予算の捻出が難しい」「アプリ開発や運用のノウハウがない」といった課題が導入の大きな障壁となっていました。

そこで、成果報酬型広告で実績を持つA8.netのインフラとサポート体制を活かし、開発費用をかけずにアプリマーケティングを始められる新しいサービスを実現しました。

成果報酬型広告と自社アプリを組み合わせたマーケティング支援はA8.netとしては初の試みで、まずはECストア、美容・サロン、教育・人材サービスなどの広告主様を中心に提供を予定しております。

【本サービスの3つの特徴】

【こんな企業様におすすめ】

- A8.net導入プラン内で成果報酬型広告と連動したアプリマーケティングが可能高額な初期開発費用は不要です。A8.netの導入プラン内で自社公式アプリが作成でき、成果報酬型広告と連動したアプリマーケティングが可能なため、広告予算を抑えながら新しい顧客接点を獲得できます。- 自社のWEBサイトをそのままアプリ化するのでデザイン考案不要で簡単導入＆運用代行既存のWEBサイトのコンテンツを活かしつつ、アプリならではのプッシュ通知などのネイティブ機能を備えたアプリをスピーディーに構築するため、新たにアプリ用のデザインやレイアウトをゼロから考える必要がありません。お持ちのWEBサイトを活かしてスピーディーかつ簡単に導入できるだけでなく、日々の運用まで当社が代行することも可能です。アプリ開発未経験の企業様でも安心してスタートでき、ダウンロード集客からコンバージョン（購入・登録・予約など）までしっかりと誘導いたします。- 新規獲得から既存顧客のリピート促進まで対応自社ですでに取り組まれているデジタルマーケティング（WEB・SNSなど）に「アプリ」という面を追加することで、新規集客から既存顧客のリピート促進まで横断的な対応が可能になります。スマートフォンのOS機能（プッシュ通知など）をしっかりと活用し、顧客との接点を強力に強化します。- 自社公式アプリを持っていたい（作りたい）が、予算が捻出できない- 広告コストを抑えつつ、新たな顧客獲得チャネルを開拓したい- アプリ開発の経験や運用のノウハウがない（アプリ未経験企業様）

【自社での先行導入実績として「A8セルフバックアプリ」をリリース】

本サービスの展開にあたり、自社での先行導入実績として、A8.netの機能の一つである「A8セルフバック」の専用アプリ（Android/iOS版）をリリースいたしました。

■A8セルフバックとは

アフィリエイト活動の支援を目的として、メディア会員様ご自身で商品やサービスを申し込むことで報酬を受け取ることができる、A8.net会員限定の機能です。

セルフバックを通じて実際にご購入・ご利用いただき、「紹介したい」と感じた魅力的な商品やサービスをご自身のサイトやSNS等でご紹介いただくための重要な仕組みとなっています。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：A8.net マーケティングチーム

Email：a8marketing@fancs.com

【「A8.net」について】

「A8.net（https://www.a8.net/）」は、2000年6月にサービス開始し、25周年を迎えるASP（アフィリエイトサービス・プロバイダー）です。

PC・スマートフォン・タブレットに対応しており、累計広告主数約26,000社以上、アフィリエイトメディア数約360万と日本最大級の規模（2026年3月時点）となっています。 また、NPO法人アフィリエイトマーケティング協会主催の「アフィリエイト・プログラムに関する意識調査」ではASP満足度15年連続1位*を受賞するなど、多くのアフィリエイトメディアにご支持いただいています。

*【アフィリエイト・プログラムに関する意識調査2025年】有効回答数1,374件・国内主要ASP23社中

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ<https://www.fancs.com/>は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」<https://www.a8.net/>を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」<https://thewand.jp/#services>、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」<https://guide.n-ine.com/>を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。