TVアニメ「光が死んだ夏」のトレーディング grunge CANVAS スクエアアクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「光が死んだ夏」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「光が死んだ夏」の商品の受注を3月5日（木）より開始いたしました。

▼トレーディング grunge CANVAS スクエアアクリルキーホルダー

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、スクエアアクリルキーホルダーに仕上げました。

アクリルに厚みがあり奥行きのあるデザインとなっています。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

※「grunge CANVAS（グランジカンヴァス）シリーズ」はキャラクターイラストへ重厚な油彩テイストの加工を施し、アーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヒカル grunge CANVAS スクエアアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \4,488(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（約）60×35mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング grunge CANVAS アクリルカード

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「田中 grunge CANVAS アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \4,488(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング grunge CANVAS マット缶バッジ

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「辻中佳紀 grunge CANVAS 75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \3,498(税込)

種類 ：全6種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼grunge CANVAS キャンバスボード

※画像は「辻中佳紀 grunge CANVAS キャンバスボード」を使用しております。

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,555(税込)

種類 ：全6種（辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼grunge CANVAS パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「辻中佳紀 grunge CANVAS パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼grunge CANVAS A3マット加工ポスター

※画像は「辻中佳紀 grunge CANVAS A3マット加工ポスター」を使用しております。

辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全6種（辻中佳紀、ヒカル、田中、山岸朝子、巻ゆうた、田所結希）

サイズ：A3

素材 ：紙

