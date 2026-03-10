TVアニメ「リコリス・リコイル」の描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. 各種商品などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「リコリス・リコイル」の商品13種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「リコリス・リコイル」の商品の受注を3月5日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/951?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

錦木千束、井ノ上たきなの描き下ろしイラスト、描き起こしちびキャライラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「錦木千束&井ノ上たきな ちびキャラ スイーツ衣装ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. トレーディングクリアダイカットステッカー

クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（最大約）70×58mm 以内

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし&ちびキャラ スイーツ衣装/メルヘンメイドver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 錦木千束 スイーツ衣装ver. マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種（描き下ろし 錦木千束 スイーツ衣装ver.、描き下ろし 井ノ上たきな スイーツ衣装ver.、描き下ろし 錦木千束&井ノ上たきな スイーツ衣装ver.、錦木千束&井ノ上たきな ちびキャラ スイーツ衣装ver.、錦木千束&井ノ上たきな ちびキャラ メルヘンメイドver.）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし スイーツ衣装ver. 特大アクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）

サイズ：本体：（約）26.8×13.9cm 台座：（約）8×8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 錦木千束&井ノ上たきな スイーツ衣装ver. BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,300(税込)

サイズ：本体：（約）21.4×17.1cm 台座：（約）11.9×5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スイーツ衣装ver. BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（錦木千束、井ノ上たきな）

サイズ：本体：（約）19.1×9.8cm 台座：（約）8×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ちびキャラ パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「錦木千束 ちびキャラ スイーツ衣装ver. パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（錦木千束 ちびキャラ スイーツ衣装ver.、井ノ上たきな ちびキャラ スイーツ衣装ver.、錦木千束 ちびキャラ メルヘンメイドver.、井ノ上たきな ちびキャラ メルヘンメイドver.）

サイズ：本体：（約）11.7×7cm フォークパーツ：（約）6.7×3.7cm 名前パーツ：（約）4.8×2.4cm 台座：（約）直径7.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼75mmオーロラ缶バッジ

※画像は「描き下ろし 錦木千束 スイーツ衣装ver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全5種（描き下ろし 錦木千束 スイーツ衣装ver.、描き下ろし 井ノ上たきな スイーツ衣装ver.、描き下ろし 錦木千束&井ノ上たきな スイーツ衣装ver.、錦木千束&井ノ上たきな ちびキャラ スイーツ衣装ver.、錦木千束&井ノ上たきな ちびキャラ メルヘンメイドver.）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art clear label グリッター缶バッジ

錦木千束、井ノ上たきな、中原ミズキ、クルミのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art clear labelシリーズ」は、キャラクターイラストをグラデーションで透明感のあるイメージに描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「錦木千束&井ノ上たきな C Ani-Art clear label グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art clear label イラストカード

錦木千束、井ノ上たきな、中原ミズキ、クルミのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \3,080(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/951?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11