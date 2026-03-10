アウトドアの機能性を旅へ。BROOKLYN OUTDOOR COMPANY、新作スーツケース「BOC The Jet Carry」3サイズ展開で発売
キャンプ・アウトドア用品を展開するブランド BROOKLYN OUTDOOR COMPANY のトラベルライン「BOC」より、新商品となるポリカーボネート製静音スーツケース 「BOC The Jet Carry」 が登場。
過酷な自然環境で使用されるアウトドアギアの開発で培ったノウハウを、日常の移動や旅行に活かすトラベルライン「BOC」。耐久性・機能性・使いやすさを追求してきたアウトドアブランドならではの視点から、新たなスーツケースを開発しました。
これまで同ブランドでは、トラベルブランケットや日傘など旅を快適にするトラベルアイテムを展開してきましたが、本製品はそのラインナップをさらに拡張する新しいトラベルアイテムとなります。
耐久性に優れたポリカーボネートボディ
安価なABS素材と比較して軽量で衝撃に強いポリカーボネートを採用。BOCでは環境に配慮したリサイクルポリカーボネートを使用しています。 さらに表面にはマットなシボ加工を施すことで、傷や汚れが目立ちにくく、美しい外観を長く保つことができます。
HINOMOTO製 静音キャスター
世界的にも評価の高いHINOMOTO製キャスター「miraclent」を採用。金属ベアリングを内蔵したキャスターにより、優れた静音性とスムーズな走行を実現しています。さらにワンタッチで操作可能なブレーキ機能も備え、移動時のストレスを大幅に軽減します。
止水ジッパー×TSAロック
セミハードタイプのスーツケースの弱点とも言える雨天時の浸水対策として、YKK製止水ジッパーを採用。雨の日の移動でも安心して携行できます。（※完全防水ではありません）
さらに、鍵を使わず施錠が可能なダイヤル式TSAロックを搭載。スーツケースを施錠したまま預けることができ、検査が必要な場合でも空港職員が専用キーで開錠できるため、ロックを破損される心配がありません。鍵を持ち歩く必要もなく、旅行や出張時の利便性とセキュリティを両立します。
持ち運びやすい3箇所のハンドル
トップとサイドの2箇所にハンドルを備え、持ち上げや荷物棚への収納時にもスムーズに扱えます。さらにブラック塗装のアルミ製レバーハンドルは2段階調節が可能（※36Lのみ）で、高い剛性による安定した操作性を実現。石畳などの荒れた路面でも快適な取り回しが可能です。
使いやすい収納設計
荷室には両面メッシュの仕切りドアを採用。小物を整理しやすい構造で、個別の収納ケースがなくても荷物をすっきりと収納できます。さらに、片側には重量物をしっかり固定できるベルトも備え、移動中の荷崩れを防ぎます。
製品概要
BOC The Jet Carry 36
36L（2～3泊）
サイズ：W約35cm × H約53cm × D約22cm
素材：ポリカーボネート / アルミニウム
重量：3.1kg
価格：\24,980
BOC The Jet Carry 60
60L（約10泊）
サイズ：W約41cm × H約63cm × D約27cm
重量：3.9kg
素材：ポリカーボネート / アルミニウム
価格：\29,980
BOC The Jet Carry 85
85L（14～15泊）
サイズ：W約47cm × H約73cm × D約30cm
重量：4.8kg
素材：ポリカーボネート / アルミニウム
価格：\34,980
※高さにホイールサイズは含みません
商品を見る :
https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/the-jet-carry-36-60-85
BOC(TM)
BROOKLYN OUTDOOR COMPANYのトラベルライン。
アウトドア製品の開発で培った経験をトラベルに落とし込んだラインナップは、機能とデザインを高次元で実現した使い易さが特徴です。
製品ラインナップ
The Travel Fleece Blanket
The Travel Velor Blanket
The Travel Carbon UV Umbrella
詳細を見る :
https://brooklynoutdoorcompany.jp/collections/travel-line
BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)
2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの２人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。
私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。
BROOKLYN OUTDOOR COMPANY 公式サイト(https://brooklynoutdoorcompany.jp/)