異業種からの流入が加速する「介護美容」への転身　志望者の56.8％が介護職未経験

株式会社ミライプロジェクト

超高齢社会において介護職の確保が急務となる中、「介護美容」をきっかけに、未経験から介護職へ転身する動きが広がっています。株式会社ミライプロジェクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山際 聡）が運営する、高齢者向け美容の専門スクール「介護美容研究所」は、入学希望者の増加を受け、これまで年2回（4月・10月）としていた開校体制を見直し、本年度より順次「四半期開校」へ移行することをを決定いたしました。

これに伴い、2026年3月9日（月）より、東京校・大阪校（梅田）にて来校説明会を開催します。異業種から介護の世界へ飛び込み、現場に笑顔を届けている卒業生の事例とともに、新しい介護のカタチを提案します。

社会的背景：介護職未経験者が56.8％ 異業種からの転身が拡大

超高齢社会の進行に伴い、介護現場では食事や入浴などの身体介助だけでなく、QOL（生活の質）の向上を目的としたケアへの関心が高まっています。美容ケアは、認知症症状の緩和や心理的な活力の維持につながる取り組みとして注目されています。

こうした背景のもと、働き手の側でも「人に直接寄り添える仕事」「将来も必要とされる専門性」を求めて、異業種から介護分野に挑戦する動きが広がっています。

実際に当校の2025年度申込者の56.8％が介護未経験者でした。



申込者の職業は多様で、デスクワークや接客業、専業主婦など、さまざまなキャリアからの転身が見られます。

【介護未経験申込者の職業内訳】

・事務職（医療事務含む）：22.2%

・接客・販売・飲食業：20.6%

・専業主婦：16.3%

これらの結果から、介護美容は異業種から介護分野へ参入する新しいキャリアの入口として機能していることがうかがえます。

入学者の増加を受け、開校体制を四半期へ。東京・大阪で「7月生」を新設

これまで当校の入学時期は4月・10月の年2回としてきましたが、近年はセカンドキャリアを考える人や異業種からの受講希望が増加し、募集開始から短期間で定員に達するクラスも見られるようになりました。

「学びたいときにすぐ挑戦できる環境を整えてほしい」という声を受け、より柔軟に受講機会を提供するため、入学体制を四半期ごとの開校へ段階的に拡充します。



その第一弾として、東京校・大阪校では新たに「7月生」を開設。キャリアチェンジを考えたタイミングで学びを開始できる環境を整えます。



なお、地方拠点（名古屋校・福岡校）およびサテライト校（横浜校・大宮校）については、地域ごとの受講ニーズに応じて今後開校時期の拡充を検討していきます。



※開校スケジュールは校舎によって異なるため、詳細は当社広報までお問い合わせください。

受講生が「介護美容」を選ぶ理由（インサイト）

※東京校の授業風景

当校への入学者アンケートでは、以下のような動機が多く見られます。

・「今の仕事のままでいいのか」という将来への不安：

体力的な限界や、AIに代替されない「手に職」をつける必要からの転身希望。

・身近な人の介護経験：

家族を看取った際、身だしなみを整えることの大切さを実感した経験。

・「美容の力」の再発見：

外見を整えるだけでなく、人の気持ちを前向きにする「美容の力」を実感し、その力を仕事として高齢者の笑顔につなげたいという思いから、介護美容を志すケース。

卒業生事例：異業種から「自分らしい働き方」を実現

事例１.：50代・飲食接客業から「美容もできる介護士」へ 原美紀子さん（50歳）

飲食店で接客業をしていた原美紀子さん（50歳）は、体力面への不安をきっかけに働き方を見直し、介護美容を学びました。

現在は東京都内の高齢者施設で介護士として勤務しながら、利用者へのネイルケアなど美容サービスを提供しています。

「ネイルをした利用者さんがご家族に“この方が塗ってくれたのよ”と紹介してくれた時、自分の仕事が誰かの喜びになっていると実感しました」と話します。

※勤務する施設で原さんが美容を提供する様子事例２.：40代・美容部員から「独立型ケアビューティスト」へ 宮崎加奈子さん（43歳）

元美容部員として15年勤務した宮崎加奈子さん（43歳）は、父親の看取りをきっかけに介護美容を学びました。介護職を経験した後、現在はフリーランスのケアビューティストとして独立。関西エリアの高齢者施設など月20か所を訪問し、美容ケアを提供しています。

直近2年で8万件超の問い合わせ。新設「7月生」の募集開始に伴い、東京・大阪で「キャリア説明会」を開催

※訪問先に施設で宮崎さんが美容を提供する様子

「介護美容」への関心の高まりを受け、直近2年の問い合わせ数は8万件を突破しています。この反響に応え、異業種からのキャリア転換を検討されている方を対象に、現場のリアルな働き方や独立・就職のステップを個別にご相談いただける「3大特典付き 7月生開校記念キャンペーン※100名限定｜学校見学＆キャリア説明会」を東京・大阪（梅田）の2校で実施いたします。

介護美容研究所について

- 受付可能期間： 3月9日（月）～ 3月15日（日）- ご来校可能期間： 3月9日（月）以降でしたらいつでも可能です。 ※ただし特典は定員100名に達し次第終了- 開催場所： 介護美容研究所 全2校（東京校・大阪） ※大阪は梅田校のみで開催いたします。心斎橋校での開催は予定しておりません。- 参加対象： 18歳以上の方で、当スクールの説明会に初めて参加される方- 参加者特典：ご来校にて説明会をお聞きいただいた方先着100名様にAmazonギフトカード1,000円分+3大特典 ※オンライン送付のEギフトです。- 3大特典：１.【ホントに仕事になる?】介護美容の理想と現実がわかる！現役ケアビューティスト3人のホンネ対談動画 ※限定公開２.【未経験なら】これから介護美容を目指すなら知っておきたい７つのこと「初めての介護美容ガイドブック」 プレゼント３. 【事例紹介動画】未経験から夢を叶える！ケアビューティストへの道 ※限定公開- ▶来校説明会の詳細・お申し込みはこちら（先着100名）(https://academybc.jp/open-school/raikou_a/?utm_medium=hp)

・全国6エリアで展開（東京〔原宿・代々木〕／横浜／大宮／名古屋／大阪〔梅田・心斎橋〕／福岡）

・入学者の約半数は介護・美容業界未経験者

・スクールHP：介護美容研究所公式サイト(https://academybc.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000052&utm_content=link_schoolhp)

・スクールSNS：介護美容研究所 公式Instagram(https://www.instagram.com/carebeauty_mirapro/)

・スクールWEBメディア：介護美容マガジン（介護美容の現場事例を発信）(https://academybc.jp/cbmag/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000052&utm_content=link_magazine)

株式会社ミライプロジェクトについて

所在地：東京都渋谷区神宮前1-15－15 タガミ神宮前ビル2F

設立：2015年11月19日

事業内容：介護・医療関連職の人材紹介事業、介護×美容の人材育成事業、訪問美容事業、介護×美容の商品販売事業

「ケアビューティスト」は株式会社ミライプロジェクトの登録商標です

会社HP：株式会社ミライプロジェクト公式サイト(https://www.mirapro.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000052&utm_content=link_miraprohp)

問い合わせ先

株式会社ミライプロジェクト（介護美容研究所）

広報担当：矢島

メールアドレス：yajima.r@mirapro.net