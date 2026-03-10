＜出演情報＞FMX Creative部門・稲毛健斗、2026年3月15日(日)26時20分よりテレビ東京『田村淳のTaMaRiBa』ゲスト出演のお知らせ

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND(以下、FMX)のCreative部門コピーライター・プランナー 稲毛健斗(いなげ たけと)が、2026年3月15日(日)26時20分より放送予定のテレビ東京『田村淳のTaMaRiBa』にゲスト出演いたします。

本番組は、企業・自治体・個人が、MCの田村淳さんをはじめとする有識者と共に、地域や日本社会の課題解決に向けたプロジェクトを推進するビジネス共創番組です。

この度、FMXの稲毛健斗は長野県・伊那市のシカによる鳥獣被害を解決するために立ち上げられた「ジビエ缶詰プロジェクト」に参画いたしました。

加工調理されたジビエのレトルト販売戦略をテーマに、クリエイティブな視点から課題解決へと導くビジネス討論を展開しています。

ぜひご覧ください。

■テレビ東京『田村淳のTaMaRiBa』放送日時

2026年3月15日(日) 26時20分～26時50分(関東ローカル)

※番組放送後にYouTubeチャンネルで公開予定

番組のYouTubeアーカイブで1年間無料公開されます

■テレビ東京『田村淳のTaMaRiBa』とは

TaMaRiBaは、株式会社テレビ東京と日本アイ・ビー・エム株式会社による新しいコミュニティプロジェクト。テレビ東京で毎週日曜日の26時20分より放送中です。



番組公式サイト ：https://www.tv-tokyo.co.jp/tx-tamariba/

公式Xアカウント：https://x.com/tx_tamariba

Youtubeチャンネルアーカイブリスト：https://www.youtube.com/playlist?list=PLe7yaPWHjEKoANSFE1ow3cUI0tibbs5FE

■稲毛健斗(いなげたけと)プロフィール

Copywriter / Planner

稲毛 健斗 Inage Taketo

◆Introduction

2001年生まれ。2025年にFIELD MANAGEMENT EXPAND Creative部門入社。

高校～浪人～大学時代にハガキ職人として培ってきた「ハートを掴む感覚」と、10年以上培ってきた「HIPHOP的な考え方」で、共感力とパンチ力のある言葉を生み出すことが得意。リリック・ビート制作の実績あり。

◆AWARD

第17回 販促コンペ / 協賛企業賞

協賛社：富士フイルムイメージングシステムズ

課題 ：写真入り年賀状の価値を伝えるアイデア

作品名：私が選びましたステッカー

受賞者：森美穂、稲毛健斗、藤野優光



◆プロフィールページ

https://cr.group-fm.com/inage/

【関連ニュース】

入社4か月で快挙！FMX新入社員、販促コンペで協賛企業賞を受賞(2025年9月26日)(https://group-fm.com/news/detail/20250926/)

■会社概要

会社名：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND（FMX）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山B1

代表者 ：代表取締役社長 安田浩之

代表電話：03-5468-5355

創業 ：2021年1月4日

従業員数：約280名

URL ：https://group-fm.com/

FIELD MANAGEMENT EXPAND（以下FMX）は、クリエイティブを基点に、クライアントの事業成長に貢献するプロフェッショナルの集合体です。

コンサルティング、エージェンシー、イベント＆カンファレンスの3つのサービス領域において、多様な専門性を持つプロフェッショナルがクライアントに伴走し、最適なチームとソリューションをアジャイルに提供します。

「想像を超える創造。」を理念に掲げ、営業・マーケティングなどの顧客体験（CX）領域におけるコンサルティングから、コミュニケーション領域の企画・制作、イベント・カンファレンスの実行まで、幅広いサービスを展開しています。