日本政府重点17分野対応、AIファクトリー、防災・国土強靭化向け「AI Resilience on IDX」を展開！ ～災害対応ノウハウをAIナレッジ化、自治体・インフラ企業の防災力を革新的に強化～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、日本政府が掲げる重点17分野の一つである「防災・国土強靭化」領域において、災害対応に特化した生成AIを活用した統合ナレッジ基盤「AI Resilience on IDX」の提供を開始いたします。
AI Resilience on IDXは、災害マニュアル・対応事例・訓練記録・復旧履歴といった多分野にまたがる膨大な防災知識を統合・構造化し、自治体・インフラ企業の災害対応力強化、知識継承、業務効率化を一体で支援する防災特化型AIプラットフォームです。
▼防災・国土強靭化向け生成AIプラットフォームAI Resilience on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/resilience/)
■背景：防災分野における知識継承とDXの加速
日本は地震・台風・豪雨・噴火など多様な自然災害が頻発する災害大国である一方で、自治体・インフラ企業では熟練防災担当者の高齢化による知識継承の課題、災害対応ノウハウの属人化、防災マニュアルの分散化といった構造的課題に直面しています。
政府の国土強靭化基本計画や防災DX推進により、デジタル化と知識継承が重要課題として位置づけられています。
一方で、防災分野では以下の課題が顕在化しています。
・ 熟練防災担当者・指揮官の知見が属人化し、技術継承が困難
・ 災害マニュアル・対応記録・訓練データが分散し活用が困難
・ 災害対応ノウハウの標準化・共有が進まない
・ 過去の災害・訓練の知見を新規案件に活用できない
・ 緊急時に必要な情報を素早く検索・活用することが困難
AIデータ社は、こうした課題を解決するため、AI Resilience on IDXを開発しました。
■ AI Resilience on IDXの主な特徴- 防災ナレッジDB統合基盤
災害マニュアル・対応事例・訓練記録をテキスト化してナレッジベースに統合。チャット形式で横断検索・質問応答を実現します。
- AI防災アドバイザー
「避難所設営の手順は？」「台風接近時の対応チェックリストは？」など、現場の質問に対してナレッジベースから最適な回答を生成し、防災担当者・指揮官の意思決定と問題解決を支援します。
- 対応手順ガイド生成
災害種別・規模・地域特性に応じた対応手順書やチェックリストを自動生成。
過去災害データの分析・ベストプラクティス提示により、業務効率化と災害対応力向上を支援します。
- 研修・引継ぎ支援
新任職員向けの防災知識習得プログラムや、ベテラン職員のノウハウ継承をAIがサポート。
知識継承を加速する生成AI支援を実現します。
- データ連携機能・セキュリティ対応
・ 既存文書活用：PDF・Word・Excelの防災関連文書をテキスト抽出してナレッジ化
・ 対応履歴管理：過去の災害対応記録や訓練結果をデータベース化して学習素材として活用
・ 防災関連法令、安全基準、国際防災規格等の最新情報を統合
・ 高度なセキュリティ要件に対応（オンプレミス・閉域VPN対応等は別途開発対応）
■活用ユースケース
・ 自治体における災害対応ノウハウの標準化・共有
・ インフラ企業の危機管理文書管理・対応力向上
・ 建設・道路・鉄道会社の現場安全対策強化
・ 防災関連機関における実践的防災教育支援
■今後の展望
AIデータ社は、AI Resilience on IDXを通じて、防災・国土強靭化分野の競争力強化と知識継承を支援していきます。
今後は、
・ ハザードマップ・気象データとの統合
・ 避難所管理システムとの連携強化
・ 住民通知・情報発信機能への拡張
・ 国際防災協力・海外展開への対応支援
を進め、日本の防災・国土強靭化における競争力強化と国民の安全・安心に貢献してまいります。
AI孔明 on IDX × Tokkyo.AI, 国家競争力を取り戻す
日本の17成長戦略分野 防災・減災・国土強靭化編
https://youtu.be/nMHCY0PlzLA
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています