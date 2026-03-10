新海誠監督の初期作品を集めた上映会の開催が決定！！

　新海誠監督の初期作品を集めた上映会の開催が決定。3月20日（金）より開催が決定した、桜前線を追いかけて全国をめぐる『秒速5センチメートル』リバイバル上映の関連企画として開催されます。開催は2026年3月20日 (金・祝) ～3月21日 (土)の二日間。当日は映画コンテンツだけではなく、新海誠監督が制作した貴重なCM映像も大画面で上映。さらに最終日は主に初期の新海作品で音楽を担当した天門さんのトークセッションもございます。「秒速5センチメートル」と併せてどうぞご覧下さい。



チケットご購入（3/11 10:00～） :
https://animate-ticket.com/events/103




◆上映コンテンツ◆

●秒速5センチメートル（各日2回上映）


※新海誠監督がスタッフと制作当時を振り返ったり、舞台となった場所で思い出を語る様子が収録さ　　


　れた特別映像も同時上映致します。


●雲のむこう、約束の場所


●星を追う子ども


●言の葉の庭


●Z会CM「クロスロード」


●大成建設TVCM「ボスポラス海峡トンネル」篇


　　　　　　　　「スリランカ高速道路」篇


　　　　　　　　「ベトナム・ノイバイ空港」篇


　　　　　　　　「シンガポール」篇


◆会場

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）


⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/


◆チケット

●アニメイトチケットにて3月11日（水）10:00より販売開始


⇒ https://animate-ticket.com/events/103(https://animate-ticket.com/events/103)


※チケットは先着販売になります。お席はお選びいただけます。



●券種：一般チケットと一日通しチケットがございます


［一般チケット］


　・価格：1,600円（税込）


［一日通しチケット］


　・価格：7,000円（税込）


◆上映タイムテーブル

10:00開場／10:20開演　秒速5センチメートル１.


11:40開場／12:00開演　雲のむこう、約束の場所


13:40開場／14:00開演　星を追う子ども


16:10開場／16:30開演　言の葉の庭


17:40開場／18:00開演　秒速5センチメートル２.


※20日・21日共通です。　


※21日のみ、最終上映後天門様によるトークセッションがございます。


※CM動画は各作品の上映開始前に上映されます。ご鑑賞ご希望の方はお早めにお席にお着きください。


◆作品情報◆


秒速5センチメートル

どれほどの速さで生きれば、きみにまた会えるのか。



誰もが通り過ぎゆく日常をすくい取った、切なくも美しいラブストーリー。


『桜花抄』、『コスモナウト』、『秒速5センチメートル』からなる連作アニメーション。



声の出演


遠野貴樹（タカキ）：水橋研二


篠原明里（アカリ）：近藤好美／尾上綾華


澄田花苗（カナエ）：花村怜美


ほか



2007年放映　本編・約63分






雲のむこう、約束の場所

あの遠い日に僕たちは、かなえられない約束をした。



国境の彼方にそびえる塔と、彼女へのあこがれ。二つの想いを胸に少年は飛行機を疾らせる──。新海誠にしか描けないあの頃の光が、ここにある。



声の出演


藤沢浩紀（ヒロキ）：吉岡秀隆


白川拓也（タクヤ）：萩原聖人


沢渡佐由理（サユリ）：南里侑香


ほか



2004年放映　本編・約91分






星を追う子ども

それは“さよなら”を言うための旅。



色鮮やかな世界を駆けていく少女が知る、「喪失」と「祝福」───。


それは、“さよなら”を言うための旅。新海誠が贈る本格ジュブナイル・アニメーション。



声の出演


渡瀬 明日菜（アスナ）：金元寿子


シン/シュン・クァーナン・プラエセス：入野自由


森崎竜司（モリサキ）：井上和彦


ほか



2011年放映　本編・約116分






言の葉の庭

“愛”よりも昔、“孤悲（こい）”のものがたり。



“デジタル時代の映像文学”で世界を魅了する新海誠が描く、愛に至る以前の孤独──。万葉集の一篇から始まる“孤悲（こい）”の物語。



声の出演


秋月孝雄（タカオ）：入野 自由


雪野百香里（ユキノ）：花澤 香菜


ほか



2013年上映　本編・約46分







(C) Makoto Shinkai / CMMMY


(C) Makoto Shinkai / CoMix Wave Films