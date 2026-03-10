ウルトラ・テンデンシー・グループ、東アジア・東南アジア事業を拡大

Ultra Tendency Japan株式会社

【東京 / シンガポール、2026年3月10日】2010年にドイツで創業したビッグデータ／AI分野のブティック型コンサルティング企業、ウルトラ・テンデンシー・グループ（Ultra Tendency Group）は、東京およびシンガポールの拠点を通じて、東アジアおよび東南アジアにおける事業を拡大すると発表しました。同グループは現在、3大陸にまたがって事業を展開し、日本、シンガポール、マレーシアの顧客を支援しています。

グローバルDatabricks DPPパートナーとしてアジア太平洋地域でのサービス提供を開始

ウルトラ・テンデンシーは、グローバルDatabricks DPPパートナーであるとともに、Databricks Training Partnerでもあります。同社のDatabricksに関する高度な技術力は、欧州でも特に厳しい規制環境下での本番運用実績に裏打ちされています。

Databricksは、日本市場において2024年1月期に前年比100％超の成長を報告しており、ANA、ブリヂストン、イオン、コニカミノルタなどの大手日本企業が同プラットフォームのユーザー企業として公表されています。また、Databricksは2026年1月28日にISMAP認定を取得しており、これにより日本の公共部門機関による調達が可能となりました。ウルトラ・テンデンシーは、この成長を支える欧州発の実装パートナーとして、本番運用レベルの深い実績を備えています。

「日本におけるDatabricksの導入は、現地の実装体制が吸収できる以上のスピードで拡大しています。ウルトラ・テンデンシーは、欧州中央銀行のSPACEプラットフォームや、2016年以来ダウンタイムゼロを維持するHUK-COBURGのテレマティクスシステムといった案件で培ってきた、15年にわたるエンジニアリングの規律と実践知を、同様に妥協のない基準を求めるアジアの顧客に提供します。DatabricksとのDPPパートナーシップがその基盤となり、当社の実績が信頼性を裏付けます。」

ウルトラ・テンデンシー・グループ CEO Dr. Robert Neumann

3大陸にまたがる事業展開

ウルトラ・テンデンシーのアジア拠点は、日本（東京）、シンガポール、ネパール（カトマンズ）で構成されています。欧州では、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス、オーストリア、スペイン、ポルトガル、ラトビア、エストニアに拠点を置いています。

同グループは、Apache Kafka、NiFi、Ansible、Terraformを含む25件以上のオープンソースプロジェクトに対し、6,000件を超えるコード貢献を行っており、ISO 27001、ISO 22301、TISAXの認証を取得しています。欧州における代表的な実績としては、1,000人を超えるデータサイエンティストが利用する欧州中央銀行のSPACE（Statistical Production and Compilation Environment）プラットフォーム、HUK-COBURGのテレマティクスプラットフォーム、Vattenfall向けのAzure上の集中型Apache Kafkaストリーミング基盤、ドイツ・テレコムのTelekom Data Intelligence Hubなどがあります。

日本・シンガポールでデータエンジニアを募集中

ウルトラ・テンデンシー・ジャパンおよびウルトラ・テンデンシー・シンガポールでは、地域事業の拡大を支える経験豊富なデータエンジニアを積極的に募集しています。各ポジションは現地雇用契約となり、採用者はグループのグローバルDatabricksパートナーシップのもとで研修を受けた上で、プロジェクトを担当します。応募要件は、ソフトウェア開発経験5年以上に加え、データエンジニアリングおよびクラウドプラットフォーム（AWS、Azure、GCP）の経験5年以上です。

応募先: info@ultratendency.co.jp 詳細: https://ultratendency.co.jp/careers/(https://ultratendency.co.jp/careers/)

ウルトラ・テンデンシー・グループについて

ウルトラ・テンデンシー・グループは、ビッグデータ、クラウド、ストリーミング、AIを専門とする国際的なデータ／AIコンサルティング企業です。2010年にドイツ・マクデブルク大学分散システム研究所からのスピンオフとして創業し、欧州中央銀行、HUK-COBURG、ドイツ・テレコム、Vattenfall、欧州の大手自動車メーカーを含む主要企業向けに、大規模なデータドリブンアプリケーションの設計、構築、運用を手がけています。15年以上にわたる本番エンジニアリングの実績を有し、25件を超えるオープンソースプロジェクトに対して6,000件超のコード貢献を行っています。ISO 27001、ISO 22301、TISAX認証取得。Databricks DPPパートナーおよびDatabricks Training Partner。

www.ultratendency.com | www.ultratendency.co.jp

報道関係者からのお問い合わせ先

Felix von Helden（フェリックス・フォン・ヘルデン）

APACエリアマネージャー / Ultra Tendency Japan代表

info@ultratendency.co.jp

https://ultratendency.co.jp