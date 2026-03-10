2025年「最も選ばれた保険」TOP3を発表！保険比較サイト「エレメントインシュアランス」が公開

株式会社エレメント

《株式会社エレメント》（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤勉）が運営する保険比較サイト「エレメントインシュアランス」（https://element-insurance.info/）は、2025年1月～12月の期間中、サイトを通じて最も申し込み数の多かった保険商品を選出する「ELEMENT INSURANCE AWARD 2026」を発表いたします。

■「ELEMENT INSURANCE AWARD 2026」特設ページ

https://element-insurance.info/element-insurance-award-2026/

■概要・選出基準

名称： ELEMENT INSURANCE AWARD 2026

集計期間： 2025年1月1日～2025年12月31日

選出方法： サイト内における申込数に基づき集計

目的： 膨大な保険商品の中から、実際に多くのユーザーに選ばれている「今、選ぶべき保険」を可視化し、後悔のない保険選びをサポートすること。

■ 部門別受賞商品

🐾ペット保険部門

⚖️弁護士保険部門

🚗自動車保険部門

🚲自転車保険部門

🛵バイク保険部門

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/389_1_fba18cc35f1b51c022246c17fb2c5a94.jpg?v=202603100451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/389_2_141f21e4f00ec97269e3c3d5d2867c9c.jpg?v=202603100451 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/389_3_702553b4b1bfd5bd16f1a1cc7caac695.jpg?v=202603100451 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/389_4_572f6e5780f033cb051a9cf212ea2812.jpg?v=202603100451 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/73883/table/389_5_5a35d2cb642351dc13e29376f87a63f3.jpg?v=202603100451 ]特設ページはこちら :https://element-insurance.info/element-insurance-award-2026/■サービス概要

保険の比較サイトなら【エレメントインシュアランス】

「https://element-insurance.info/」

日々の生活からレジャーや旅行など、もしもの時に備えておきたいのが保険です。こちらのサイトでは、損害保険・少額短期保険会社の各種商品の概要について解説し、ご紹介しております。また、弊社ではペット保険などの保険を取り扱っておりますので大切な家族の万が一にも安心です。

■株式会社エレメント

「https://element-gr.jp/」

当社は、ITを活用した旅行関連サービスからスタートし、現在はWeb集客を生かした非対面型のデジタル保険の総合代理店事業を運営しております。また、関連会社では旅行・法人向けサービス・卓球事業の運営など、多角的な事業も展開しております。

■会社概要

「https://element-gr.jp/」

会社名： ELEMENT GROUP 株式会社エレメント

住 所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェ渋谷桜丘ビル3階

電 話： 03-5428-6601