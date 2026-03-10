MMORPG『レジェンドオブユミル』、シーズン2「協力のシーズン」開幕！サーバー移転や新競争コンテンツを実装

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、Unreal Engine 5採用MMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』において、2026年3月10日（火）に大規模アップデートを実施し、シーズン2「協力のシーズン」を開始した。

本アップデートでは、プレイヤー同士の協力にフォーカスした新シーズンコンテンツをはじめ、サーバーの枠を超えた真の強さを証明する「YMIRリーグ」、ユーザー待望の「サーバー移転」など、多岐にわたる新規要素が導入されている。

■ シーズン2「協力のシーズン」始動

前シーズンの「成長」から一転し、今シーズンはプレイヤー間の「協力」をテーマとした様々なコンテンツを展開する。「協力のベオウルフ」を含むシーズンヴァルキリー5種、ディーシル2種、バディ4種が新たに実装されたほか、シーズンコンテンツを通じてポイントを獲得し、狩り経験値やアイテムドロップ率を向上させる強力なバフ「協力の祝福」および「誓いの祝福」が適用可能となった。また、フィールドには「霜のバルザグルズ」や、キャラクターの攻撃力に関わらず固定ダメージを与える新ルールが適用されたネームドモンスター「ケール」が登場し、討伐によりシーズン限定アイテムを獲得できる。

■ 新たな競争の舞台「YMIRリーグ」開幕

サーバーの名誉を懸けて戦う競争システム「YMIRリーグ」が本格的に始動した。本リーグはサーバー間の戦力に基づきマッチングを行い、試合結果に応じた昇格・降格システムを採用している。さらに、サーバー大戦のルールを刷新し、王冠運搬（タッチダウン）成功時に即座に勝利となる方式へ変更したことで、より戦略的かつスピード感のあるバトルを実現した。あわせて、ユーザーからの要望が多かった「サーバー移転」も順次実施する。3月10日からの「プレミアム移転」を皮切りに、13日からは一般サーバーへの移転も可能となり、キャラクターだけでなくクラン単位での移動にも対応している。

■ ユーザーの利便性を高める新規システムおよび改善

プレイヤーのさらなる成長を支援するため、育成システムの拡張も行われた。新たに導入された「バディ成長システム」では、パトラエッセンスを使用してバディを最大Lv.30までレベルアップさせることができ、これに伴いキャラクター自身の能力値も向上する。また、ストーリーデッキにおいてもカードレベルに応じた追加能力値が付与されるようになり、収集と育成のメリットが強化された。今回のアップデートを記念し、ログインするだけで豪華報酬が手に入る「協力の20日出席イベント」や、巨人退治などのミッションを通じてシーズン限定アイテムを配布する特別任務イベントも同時に開催中だ。

■ 期間限定イベント開催

今回のアップデートを記念し、プレイヤーの迅速な成長を支援する多彩な記念イベントを同時開催する。まず、ログインするだけで豪華報酬が手に入る「協力の20日出席イベント」を実施し、継続的なプレイを強力にバックアップする。また、特定のミッションをクリアすることで報酬が得られる「特別任務イベント」では、「巨人退治」や「クラン支援」といった多彩な任務が用意されており、これらを達成することでシーズン限定アイテムを多数獲得することが可能だ。

▶︎ 3月10日(火)のアップデート内容に間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/release/719631(https://www.legendofymir.com/ja/news/release/719631)

▶︎ 3月10日(火)開始のイベント間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/719565?wmsso_sign=check(https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/719565?wmsso_sign=check)

■ ゲームの入手方法

『レジェンドオブユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com(https://legendofymir.com)）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンドオブユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/(https://www.legendofymir.com/ja/)

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP(https://x.com/LegendofYMIR_JP)

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir(https://discord.com/invite/legendofymir)

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal(https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal)

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir(https://event.wemixplay.com/legendofymir)

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/(https://www.wemix.com/)

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/(https://wemixplay.com/)

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/(https://www.wemade.com/)