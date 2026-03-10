サロモンストア 3月NEW OPEN＜サロモン 阪急メンズ大阪店＞ ＜サロモンストア 池袋パルコ店＞＜サロモンストア 池袋東武店＞

アメアスポーツジャパン株式会社

アメアスポーツジャパン株式会社（本社：東京都新宿区 /代表取締役社長：ショーン・ヒリアー）傘下でモダンマウンテンスポーツ・ライフスタイルを提案する『Salomon（サロモン）』は、2026年3月に3店舗を新たにオープン致します。

阪急・阪

店舗名称：サロモン 阪急メンズ大阪店

オープン日：2026年3月25日（水）

所在地：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7番10号 阪急メンズ大阪 1階

営業時間：平日11：00～20：00

土日祝10：00～20：00

連絡先：06-6361-1381（阪急メンズ大阪代表電話）

神大阪梅田駅より徒歩圏内に位置する大型商業施設の阪急メンズ大阪内に＜サロモン 阪急メンズ大阪店＞を3月25日にオープン致します。さらに池袋エリア内にて池袋駅より徒歩圏内に位置する池袋パルコ内に＜サロモンストア 池袋パルコ店＞を3月27日に、駅西口直結の東武百貨店 池袋本店内に＜サロモンストア 池袋東武店＞を3月31日にオープン致します。

■SPECIAL PRODUCT

高級レザーゲイターと最新技術を駆使したSalomon ADVANCEDが提案するハイエンドなハイキングシューズ「TEPIAZ ADVANCED（ティピアズ アドバンスド）」を発売致します。

※お1人様1点限りとなります。

※アイテム在庫数に限りがございますのでサイズ欠品等含め無くなり次第で販売終了となりますのでご了承くださいませ。

品名 ： TEPIAZ ADVANCED（ティピアズ アドバンスド）

カラー： BLACK/BLACK/SEDONA SAGE

BLACK/SEDONA SAGE/SEDONA SAGE

値段 ： \44,000（税込）

BLACK/BLACK/SEDONA SAGE

BLACK/SEDONA SAGE/SEDONA SAGE

サロモンを代表するアイコンモデル「XT-6 （エックスティ6）」の初めてGORE-TEXを搭載した「XT-6 GORE-TEX（エックスティ6ゴアテックス）」の2022年復刻カラーを発売致します。

※お1人様1点限りとなります。

※アイテム在庫数に限りがございますのでサイズ欠品等含め無くなり次第で販売終了となりますのでご了承くださいませ。

品名：XT-6 GORE-TEX （エックスティ6ゴアテックス）

カラー：BLACK/EBONY/LUNAR LOCK

値段：\31,900（税込）

■NOVELTY

サロモン 阪急メンズ大阪店にて\27,500（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に先着でオリジナルシューケアグッズをプレゼント致します。

※数に限りがございますので無くなり次第終了とさせて頂きます。

【 サロモンストア 池袋パルコ店 】

◇STORE INFORMATION

サロモンストア 池袋パルコ店ではファッションシーンでの高い支持を誇るスポーツスタイルカテゴリーのフットウェアを中心としたラインナップで展開致します。

スノースポーツやトレッキング、トレイルランニングなどのマウンテンアクティビティをアイデンティティとするサロモンが培ってきたテクノロジーやデザイン、アイディアなどをオリジナルの目線でライフスタイルシーンへ落とし込んで表現したスポーツスタイルカテゴリーのラインナップを是非店頭でご覧ください。

店舗名称：サロモンストア 池袋パルコ店

オープン日：2026年3月27日（金）

所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 本館3階

営業時間：平日/土日祝 11：00～21：00

連絡先：03-6912-6577

◇OPENING CAMPAIGN

■PRE-OPENING EVENT

オープン前日となる2026年3月26日（木）に開催するプレオープンへS/PLUS 会員の中から抽選で50名様をご招待致します。

日時：3月26日（木） 17：00 ～ 20：00

定員：50名

応募方法：

１.公式メールマガジンにてプレオープン抽選案内をご連絡

２.プレオープン1週間前までには抽選結果をご連絡

３.抽選結果と共に当選者さまへ来場フローの案内をご連絡

■LIMITED PRODUCT

プレオープンデイにてオープンを記念して、サロモンを代表するアイコンモデル「XT-6 」の初めてGORE-TEXを搭載した「XT-6 GORE-TEX（エックスティ6ゴアテックス）」の2022年復刻カラーを発売致します。

※お1人様1点限りとなります。

※アイテム在庫数に限りがございますのでサイズ欠品等含め無くなり次第で販売終了となりますのでご了承くださいませ。

品名：XT-6 GORE-TEX （エックスティ6ゴアテックス）

カラー：BLACK/EBONY/LUNAR LOCK

値段：\31,900（税込）

■WORKSHOP

3月26日（木）のプレオープンにご来場頂きましたお客様限定でオリジナルの缶バッチを作るワークショップに無料でご参加頂けます。

■NOVELTY

サロモンストア 池袋パルコ店にて\22,000（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に先着でオリジナルシューケアグッズをプレゼント致します。

※数に限りがございますので無くなり次第終了とさせて頂きます。

【 サロモンストア 池袋東武店 】

◇STORE INFORMATION

サロモンストア 池袋東武店ではファッションシーンでの高い支持を誇るスポーツスタイルカテゴリーのフットウェアを中心としたラインナップで展開致します。

スノースポーツやトレッキング、トレイルランニングなどのマウンテンアクティビティをアイデンティティとするサロモンが培ってきたテクノロジーやデザイン、アイディアなどをオリジナルの目線でライフスタイルシーンへ落とし込んで表現したスポーツスタイルカテゴリーのラインアップを是非店頭でご覧ください。

店舗名称：サロモンストア 池袋東武店

オープン日：2026年3月31日（火）

所在地：〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 池袋本店 1階

営業時間：平日/土日祝 10：00～20：00

連絡先：03-6914-1515

◇OPENING CAMPAIGN

■PRE-OPENING EVENT

オープン前日となる2026年3月30日（月）に開催するプレオープンへS/PLUS 会員の中から抽選で100名様をご招待致します。

日時：3月30日（月） 16：00 ～ 20：00

定員：100名

応募方法：

１.公式メールマガジンにてプレオープン抽選案内をご連絡

２.プレオープン1週間前までには抽選結果をご連絡

３.抽選結果と共に当選者さまへ来場フローの案内をご連絡

■LIMITED PRODUCT

プレオープンデイにてオープンを記念して、サロモン直営店及び公式オンラインストア限定発売をする「ALPEN BLOSSOM（アルペン ブロッサム」カプセルコレクションを数量限定で先行発売致します。

※お1人様1点限りとなります。

※アイテム在庫数に限りがございますのでサイズ欠品等含め無くなり次第で販売終了となりますのでご了承くださいませ。

品名：ACS+OG ALPEN BLOSSOM

（エーシーエス+オージー アルペンブロッサム ）

カラー：VANILLA ICE/ICE FLOW/SUNNY LIME

値段：\26,400（税込）

品名：SPEEDCROSS 3 EXPANSE ALPEN BLOSSOM

（スピードクロス3エクスパンス アルペンブロッサム）

カラー：VANILLA ICE/ICE FLOW/LILAC ASH

値段：\18,700（税込）

品名：XT-6 ALPEN BLOSSOM

（エックスティ6アルペンブロッサム）

カラー：ICE FLOW/SUNNY LIME/LILAC ASH

値段：\28,600（税込）

■WORKSHOP

3月30日（月）のプレオープンにご来場頂きましたお客様限定でオリジナルの缶バッチを作るワークショップに無料でご参加頂けます。

■NOVELTY

サロモンストア 池袋東武店にて\22,000（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様対象に先着でオリジナルシューケアグッズをプレゼント致します。

※数に限りがございますので無くなり次第終了とさせて頂きます。

＊会員サービス「S/PLUS（エスプラス）」 ご入会はこちらから https://salomon.jp/pages/s-plus(https://salomon.jp/pages/s-plus)

「S/PLUS（エスプラス）」はアウトドアライフを豊かにするサロモンのメンバーシッププログラムです。商品購入やレビュー、イベント参加で貯めたマイル数に応じてステージが変動します。貯まったマイルはクーポンに交換、特別イベントへご招待、さらには新商品の先行販売へのアクセスなどメンバー限定の特典を多数ご用意しています。

About Salomon

サロモンは1947年創業以来フランス アルプス山脈の麓アヌシーにて、革新的なフットウェア、アパレル、ウィンタースポーツ用品を創造するモダン・マウンテンスポーツ・ライフスタイルブランドです。アヌシー・デザイン・センターでは、デザイナー、エンジニア、アスリートが三位一体となり、スポーツとカルチャーの未来を形成しています。私たちサロモンは、マウンテンスポーツを通じて人々をあるべき最高の姿へと導くために存在しています。

サロモンオフィシャルサイト、オンラインストア

https://salomon.jp(https://salomon.jp)

サロモンジャパンオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/salomon_japan/(https://www.instagram.com/salomon_japan/)

サロモンアウトドアジャパンオフィシャルフェイスブック

https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/(https://www.facebook.com/SalomonOutdoorJapan/)

【読者のお問い合わせ先】 サロモン コールセンター TEL：050-1720-4849