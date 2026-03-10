【パフォーマンス指標・測定方法の開示】従業員パフォーマンス指標と測定方法の開示支援の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、従業員パフォーマンスに関する指標（例：プレゼンティーズム等）を、測定方法と運用ルールまで含めて整理し、開示文案とガバナンスを整備する「パフォーマンス指標・測定方法の開示支援」の提供を開始しました。

指標の"開示"は、取り組みそのものだけでなく、設計と運用の透明性を示せるため差別化になりやすい一方、定義が曖昧だと比較可能性や説明責任が崩れます。本支援は、指標を経営指標へ接続し、IR・採用・入札等で説明可能な状態を構築します。

重要事項

本支援は医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人が特定されない集計を前提に、指標の定義・測定・開示に関する運用設計と、説明可能性の整備を支援します。

提供開始の背景

人的資本の文脈では、何を測り、どう運用し、どう改善しているかの説明可能性が問われます。

パフォーマンス指標は、経営に直結する論点である一方、測定方法が不透明だと恣意性が疑われ、また個人情報の懸念から開示を避ける企業も多い領域です。

本支援は、測定負荷と個人情報リスクを抑えながら、指標定義と測定方法を明確化し、開示文案とガバナンスを整備することで、継続開示に耐える運用を構築します。

支援概要（指標定義＋開示文案＋ガバナンス）

本支援は、指標の設計から開示、運用体制までを一体で整備します。

提供内容

指標定義（測定頻度/方法の整理）

- 対象とするパフォーマンス指標の整理（例：プレゼンティーズム等）- 定義、集計単位、測定頻度、測定方法（取得手段、質問設計等）の整備- 時系列で追える形（前回差・前年差等）で運用できるよう標準化

開示文案（設計を見せる文章の整備）

- 「何を測っているか」「なぜその指標か」「どう測っているか」を説明する開示文案を作成- 因果を断定しない表現（影響し得る/関連し得る等）を整備し、誤解を防止- 継続開示でブレない記載ルール（更新時の追記方針）を整備

ガバナンス（説明責任に耐える運用）

- 指標の責任部署、レビュー頻度、会議体、意思決定の流れを整理- データ取扱い（集計粒度、閲覧範囲、保管）を整備し、個人特定を回避- 監査・社内説明に耐える定義文テンプレと運用ルールを整備

一次情報として提示する成果物（例）

- 指標定義表（定義、測定頻度、測定方法、集計単位）- 開示サンプル（開示文案の例）

※成果物は導入企業の方針に合わせてカスタマイズします。

期待できる経営インパクト（IR・採用・入札等への波及）

IRでの説明責任の強化

指標の定義と測定方法を含めて説明でき、透明性と比較可能性が上がります。

採用での信頼形成

「何を測り、改善しているか」を示せるため、求職者への説明材料になります。

入札・取引先評価への波及

健康・生産性の管理体制を示すことで、評価項目に対する説明可能性が高まります。

社内のPDCAが回る

開示の前提として運用が整うため、測定→レビュー→改善のサイクルが定着します。

導入の流れ

まとめ

- 現状整理（目的、開示方針、既存データと運用体制の確認）- 指標定義（測定頻度/方法、集計単位、時系列管理）- ガバナンス設計（責任部署、会議体、閲覧範囲、取扱い）- 開示文案の作成（説明ストーリー、因果断定回避文言）- レポート運用開始（推移の確認と改善）- 開示更新の運用設計（更新ルール、継続開示の整備）

本支援は、従業員パフォーマンス指標（例：プレゼンティーズム等）を経営指標に接続し、指標定義（測定頻度/方法）から開示文案、ガバナンスまでを一体で整備する開示支援です。

測定負荷と個人情報リスクを抑えつつ、継続開示に耐える説明可能性を構築します。

指標定義表と開示サンプルを起点に、貴社方針に合わせた設計をご提案します。下記窓口までお問い合わせください。

