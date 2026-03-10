ソニーフィナンシャルグループ5社「健康経営優良法人2026」初認定のお知らせ

ソニーフィナンシャルグループ株式会社

ソニーフィナンシャルグループ株式会社（代表執行役 社長 CEO：遠藤 俊英、本社：東京都千代田区）は、経済産業省および日本健康会議が優良な健康経営を実践している法人を共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。また、当社傘下のソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社およびソニー銀行株式会社は「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」、ソニーライフ・コミュニケーションズ株式会社は「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」にそれぞれ認定され、いずれも初めての認定となりますので、お知らせいたします。

ソニーフィナンシャルグループ（以下、ソニーFG）では、「社員と会社のパートナーシップ」をコンセプトとした人材戦略を策定し、その実現に向けて社員全員が属性や状況にかかわらず活躍できる環境を整備するとともに、様々なイベントの開催等を通じ、安心して活躍するための前提となる健康で働きやすい職場づくりを支援しています。

この度、その取り組みの一環として健康経営優良法人の認定取得を目指して活動を進め、「健康経営優良法人2026」に認定されました。今後も、ソニーFGの社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける企業づくりに継続して取り組んでまいります。

【健康経営優良法人認定制度について】

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点でとらえ、特に優良な取り組みを実践する法人を顕彰することで、企業の健康経営の取り組みを「見える化」し、社会的評価を高めることを目的として、2016年度に経済産業省が創設した制度です。

詳細は以下をご参照ください：

- ACTION！健康経営 公式ポータルサイトhttps://kenko-keiei.jp/