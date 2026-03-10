【Dior】西武池袋にメンズ ブティックがオープン

クリスチャン・ディオール合同会社(C) DAICI ANO

1947 年より継承してきた日本との強固な絆を称え、東京・西武池袋に、これまでにないブティックをオープンしました。パリの本店「30 モンテーニュ」の優雅さにインスピレーションを得た、特別な空間です。

明るい色調で彩られ、ディオールのコードがさりげなく散りばめられた装飾の中で、ジョナサン・アンダーソンによる最新のメンズウェアコレクションが披露されます。

新鮮で軽やかな創造性に満ちた新しいドレスアップの芸術、時代とジャンルを超えた独創的な対話をぜひご堪能下さい。

「ディオール ソルトウィンド」 スニーカー \135,000「ディオール ソルトウィンド」 スニーカー \135,000「ディオール ブックトート」 バッグ ラージ \510,000「ディオール ブックトート」 バッグ ラージ \510,000

ディオール 西武池袋本店

住所：東京都豊島区南池袋1-28-1, 西武百貨店 池袋本店 2階

営業時間：10:00 - 20:00

電話番号：03-5992-0082

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir