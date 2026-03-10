【日本酒に関する調査】日本酒を飲む人は4割強。日本酒の魅力は「日本の伝統文化を感じる」が3割弱、「産地・地域ごとの特色がある」「味がおいしい」が続く

マイボイスコム株式会社

■日本酒を飲む人は4割強。よく購入する容量は「瓶入り（720ml）」が飲用者の4割弱

■日本酒の魅力は「日本の伝統文化を感じる」が3割弱、「産地・地域ごとの特色がある」「味がおいしい」が続く

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、9回目となる『日本酒』に関するインターネット調査を2026年2月1日～7日に実施しました。

日本酒の飲用状況や魅力、自由記述にて日本酒を飲みたいシーンなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

◆日本酒の飲用頻度

日本酒を飲む人は4割強です。

男性高年代層で比率が高く、年代差が顕著となっています。

週1日以上飲む人は1割強です。

日本酒飲用者の約26％で、男性20代と70代で比率が高くなっています。男性20代は日本酒飲用者の比率はあまり高くありませんが、飲用者に限定した場合の飲用頻度は高いことがうかがえます。

◆日本酒を飲む場所

日本酒飲用者のうち、直近1年間において家で飲むことが多いと回答した人（「家で飲むことが多い」「どちらかといえば家で飲むことが多い」の合計）は7割強です。

2022年調査で増加し、2024年調査以降減少しています。

外で飲むことが多い人（「外で飲むことが多い」「どちらかといえば外で飲むことが多い」の合計）は3割弱です。

女性30代では半数を超え、家で飲むことが多い人より比率が高くなっています。

◆よく購入する日本酒の容器・容量

日本酒飲用者が、家で飲む日本酒購入時によく選ぶ容器・容量は（複数回答）、「瓶入り（720ml）」が39.1％、「一升瓶入り」が18.4％です。

「紙パック入り（1800～2000ml）」は14.6％、飲用頻度が毎日・週に4～5日の層では3割台後半で最も多くなっています。

◆日本酒選定時の重視点

日本酒飲用者が、家で飲む日本酒を選ぶ際の重視点は（複数回答）、「味」が62.8％、「価格」「甘口・辛口」が各4割強、「飲みやすさ」が36.0％です。

「味」「甘口・辛口」「飲みやすさ」は、女性で比率が高くなっています。

◆日本酒の飲用意向

アルコール飲料飲用者のうち、日本酒の飲用意向者（「飲みたい」「まあ飲みたい」の合計）は5割強です。男性高年代層で比率が高く、特に男性70代では65％と高くなっています。

非飲用意向者（「飲みたいと思わない」「あまり飲みたいと思わない」の合計）は約26％、女性20代で他の層より高くなっています。

◆日本酒の魅力

日本酒の魅力は（複数回答）、「日本の伝統文化を感じる」が29.3％、「産地・地域ごとの特色がある」が26.0％、「味がおいしい」が24.7％で続きます。

男性30～60代では、「味がおいしい」が1位です。

月に2～3日以上飲む層では、「味がおいしい」「食事との相性が良い」「味にコクや厚み、深みがある」が上位3位となっています（順不同）。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

＜調査結果詳細＞

