“評価制度が機能しない原因は「評価者」にある” 評価制度を“動かす”評価者教育セミナーを、3月25日に大阪、3月27日に東京にて開催

日本の人材・組織開発に強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「中小企業のための社員が育つ人事制度のつくり方」を、2026年3月25日（水）14:00～16:30大阪のCIVI研修センター新大阪東（大阪市東淀川区）、2026年3月27日（金）14:00～16:30に東京のKFC Hall & Rooms（東京都墨田区）、にて開催いたします。

本セミナーは、中小企業の経営者、経営幹部、人事部門責任者を対象に、人事評価制度を真に機能させるための「評価者教育」の在り方・手法を解説いたします。

人事評価制度を改定したものの、運用面で問題が生じている・思惑通りに進んでいないことを多く伺います。

具体的には、

- 被評価者の評価結果に対する納得度が低い。（不満が生じている。）- 上司による評価結果のフィードバック面談が、形骸化している・レベルが低い。- 評価者によって評価点数の甘辛が激しく、不公平が生じている。- 目標管理制度が機能していない。

など・・・。

もちろん上記の問題が生じる原因は複合的なものではありますが、本質的原因の一つに、評価者である、上司・管理職の役割認識・評価者としての力量不足が挙げられます。

本セミナーでは、単なる評価点数の付け方を指導するようなものではなく、人事評価制度を真に機能させるための「評価者教育」の在り方・手法を、３０年以上、中堅・中小企業の組織・人材開発に携わり、実績を残してきた講師がご紹介します。

※評価者ご本人を対象としたセミナーではありません。

講師：志水浩志水 浩 （新経営サービス 専務取締役）

１９６７年京都府生まれ。経営コンサルタントとして３４年のキャリアを有しており、一部上場企業から中小企業まで幅広い企業規模、業種・業態の企業支援を実施中。また、各種団体での講演活動を全国で行っている。コンサルティング・研修のリピート率は８５％以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。

株式会社新経営サービスについて

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。