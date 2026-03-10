BTS・Jinがアンバサダーを務める「IGIN」。4月に東京・大阪にて大型ポップアップストア開催決定！日本初上陸のフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も登場

株式会社エムエスエンタープライズ

IGINのアンバサダーを務めるBTS・Jin

株式会社エムエスエンタープライズ (本社：東京都 台東区、代表取締役社長：青柳 雅之) は、21世紀のポップアイコン・BTSのメンバー Jin がアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」において、2026年4月、東京・大阪の2都市にて大型ポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップでは、現在世界先行発売中の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」の販売をはじめ、韓国で高い人気を誇り、日本での展開を望む声が多く寄せられていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」の販売、ならびに完全新作のオリジナルグッズなど、IGINの世界観を体感できる多彩なコンテンツを展開予定です。

▼ IGIN PARK in JAPAN TOKYO/OSAKA

新作のお酒やグッズを多数ご用意！

韓国より2025年10月に日本初上陸を記念して開催され、12月のクリスマスマーケットでも大きな反響を呼んだIGINポップアップストア。

今回のテーマは「IGIN PARK」。

東京と大阪の各会場ごとに異なる「PARK」のコンセプトで、どちらにいっても別の楽しみ方のある、2つのPARKがこの春期間限定でオープンします。

📍[東京会場] 渋谷PARCO・PBOX(https://pbox-shibuya.com/)

開放感あふれる屋上空間を舞台に、大型LEDスクリーンと上質な音響設備を設置。視覚・聴覚・嗅覚が重なり合う空間により、IGINの世界観を表現したワクワクする空間を演出します。

📍[大阪会場]あべのハルカス展望台・ハルカス300(https://www.abenoharukas-300.jp/observatory/index.html)

地上約300mの展望台という特別なロケーションで開催。

昼夜で表情を変える景色とともに、空に近い開放感の中で、ここでしか味わえないひとときをお楽しみいただけます。

日本初上陸の「IGIN Verdant Gleam」世界先行発売中の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」

日本展開を待ち望まれていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」をはじめ、世界先行発売中の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」など、日本初上陸の商品から完全新作を含むオリジナルグッズまで幅広いラインアップをご用意いたします。

IGINの香りや味わいを、東京と大阪それぞれの会場特性を活かし、香り・味わい・空間体験が交差する立体的な世界観を演出予定です。

入場方法・販売アイテム・展示内容などの詳細は、2026年4月に順次公開予定。

また、Q&Aなどの追加情報についても、日本公式オンラインストア（IGIN TOKYO）(https://igin.tokyo/)にて順次公開予定ですので、続報を楽しみにお待ちください。

開催概要

▶︎ 東京会場

開催期間：2026年4月11日（土）～4月16日（木）

会場：渋谷PARCO 10F/ルーフトップ PBOX（東京都渋谷区宇田川町15-1）

▶︎ 大阪会場

開催期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）

会場：あべのハルカス展望台 ハルカス300（大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43）

▼[数量限定] ポップアップに先駆けて「IGIN Verdant Gleam」を数量限定でオンライン販売決定

ポップアップ開催に先駆け、フレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」 を数量限定でオンライン販売いたします。

韓国で高い人気を誇り、日本での展開を望む声が多く寄せられていたフレグランススプレー。

爽やかさにほのかな甘さを加えた、包み込むような清涼感が特徴の香りは、空間やファブリックにも自然になじみ、日常にそっと寄り添います。

ボトルデザインは、IGINの人気商品「APPLE GIN」から着想を得た、透明感と洗練さを兼ね備えた仕上がりです。

商品情報

商品名：IGIN Verdant Gleam（フレグランススプレー）

販売方法：IGIN TOKYO（日本公式オンラインストア）

予約開始日：2026年3月13日（金）12:00～

発送予定日：2026年4月中旬頃から発送予定

※本商品はフレグランススプレー（芳香剤）です。肌への直接塗布はお控えください。

ドリンクからフレグランスまで、進化を重ねるIGINが提案する“香りと味わいの世界”。

五感で感じられる特別な体験を、ぜひご期待ください！

・・・・・IGIN（アイギン）・・・・・

Where Smiles Begin,IGIN

私・I と ジン・GIN が出会い、世界中の人々を笑顔にする「IGIN」が生まれました。

「IGIN」は、韓国の風味豊かな米と甘いリンゴで作られた IGIN APPLE GIN から始まり、地域共生をベースに成長するグローバル酒類ブランドです。

自然と笑顔が生まれる場所をテーマに、自然と笑顔が生まれる「味わい」と「楽しさ」を通して、誰もが自由に笑うことができる、日常の中の幸せに寄り添っていきます。